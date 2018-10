L'arribada de les primeres persones refugiades procedents de la guerra de Síria, i que actualment estan refugiades al Líban, avança amb la mirada posada al setembre. Si res no canvia i l'executiu andorrà valida les persones escollides per la comunitat de Sant Egidi, passades les vacances d'agost arribaran al Principat dues famílies, de quatre membres cadascuna. “La intenció i les ganes és que puguin arribar a principis del mes de setembre, però dependrem de la velocitat dels tràmits que ha de fer l'estat espanyol perquè puguin passar per terres veïnes fins arribar a Andorra”, ha explicat en declaracions a l'ANA el responsable d'Immigració de la comunitat de Sant Egidi, Xavier Vidal, que ha avançat que aquesta paperassa es pot allargar un mes.

Segons el mateix Vidal la comunitat, que s'encarrega d'organitzar el corredor humanitari perquè les persones arribin al Principat, ja ha fet les entrevistes pertinents a aquestes vuit persones i ha validat la futura arribada de les dues famílies. “Ara només falta que l'executiu andorrà també hi estigui d'acord i recopili alguna documentació que encara manca”. Els infants tenen una edat compresa entre els vuit i els quinze anys i els progenitors entre 40 i 50 anys. Són persones que parlen una mica de francès i anglès, però la llengua materna és l'àrab. Malgrat que encara no hi ha el vistiplau definitiu, tot fa indicar que arribarà en les properes setmanes i, per tant, la comunitat de Sant Egidi, conjuntament amb el Govern, ja treballa en la recerca d'un lloc on aquestes persones refugiades puguin viure.

“Se'ls facilitarà habitatge, menjar i tots els productes bàsics, però amb l'objectiu que amb el pas del temps puguin ser autònoms i puguin trobar una feina”, ha expressat Vidal, que també ha apuntat que no es contempla pas la idea d'atorgar un sou provisional a les persones que arribin. El responsable d'Immigració ha explicat que cap de les vuit persones no coneixen Andorra, però estant contents de poder sortir dels camps de refugiats i “esperen tenir una bona acollida”.

Pel que fa a l'arribada dels altres refugiats que preveu l'acord amb la comunitat de Sant Egidi, un total de 20, Vidal ha explicat que ara s'analitzarà tot el funcionament actual i així es podran revisar elements que no hagin funcionat per l'arribada de les 12 persones restants.