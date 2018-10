Vall Banc ha aprovat, a l’espera de la ratificació per part de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), la designació de Gerard Albà com a nou director de l’àrea de negoci mantenint la posició de president de la gestora i el reforç de la direcció de Vall Banc Fons amb el doble nomenament d’Arnau Via i Eduard Ballesta com a nous directors generals. Gerard Albà ha ocupat els càrrecs de director general d'Asset Management, de president i conseller delegat d'Andbank Wealth Management a Espanya, de president del consell d'administració d'Asset Management a Luxemburg, així com de responsable global d'Asset Management, entre d'altres càrrecs executius. És expert en la gestió d'inversions. Anteriorment, havia prestat els seus serveis en una boutique especialitzada en inversions a Suïssa i, prèviament, havia ocupat el càrrec de directiu de tresoreria de Caixa Penedès i Caixa Catalunya.

L’objectiu de Vall Banc és mantenir l’estabilitat de l’àrea de negoci que afrontarà els pròxims mesos el desenvolupament del servei de 'Wealth Management' i la digitalització de l’oferta bancària de l’entitat. Amb aquesta fita a l’horitzó, Albà serà el responsable de gestionar i seguir desenvolupant el pla estratègic per l’àrea de negoci amb el suport indispensable de la gestora. Per cobrir la tasca que el nou director realitzava, es comptarà amb el talent de Via i Ballesta, que seran els encarregats de liderar la gestió d’inversions i el risc i control de la subsidiària respectivament.

Gerard Albà substitueix Sergi Pallerola, que passarà a ser el màxim responsable executiu de Reig Patrimonia.