El consell de comú d'Encamp ha aprovat, en la sessió celebrada aquest dijous al Pas de la Casa, la remodelació dels entorns de la plaça de l'església de Sant Pere, amb un pressupost estimat d'1.517.000 euros. Els treballs consistiran a construir una nova plaça i refer la voravia. Així, es reformarà l'entorn de la plaça i dels carrers adjunts, es refarà el mobiliari urbà i se suprimirà un carrer per poder ampliar l'espai. El cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, creu que serà un “projecte agraït i benvingut per a la gent del Pas de la Casa”.

Els consellers també han donat suport a l'inici de les obres de construcció de la tercera fase de l'itinerari cultural, que transcorre per la parròquia encampadana. En els treballs, que s'espera que estiguin acabats al voltant de la tardor de 2019, s'arranjarà el passeig de Mojácar fins al centre històric d'Encamp. D'aquesta manera, “tot el passeig quedarà acabat i integrat en l'aspecte d'itinerari cultural que volem que uneixi els nuclis tradicionals d'Encamp, les Bons, la Mosquera i el Tremat, finalitzant amb el passeig de Mojácar”, ha explicat Torres. El pressupost estimat és d'1.415.000 euros.

El cònsol major també ha anunciat l'adjudicació de les obres d'impermeabilització de les terrasses per sobre de l'escola bressol de la parròquia, ja que s'han detectat filtracions d'aigua a l'edifici. La mesura, que s'ha aprovat amb caràcter d'urgència, compta amb un pressupost que ronda els 100.000 euros.

Als projectes se li suma la col·locació de llits elàstics a la zona del Prat Gran, proposta que va sorgir arran del consell d'infants de la parròquia, i el projecte de rehabilitació de l'orri Encenrera-Pessons, el qual compta amb un pressupost de 125.000 euros per al 2018. El cònsol major ha anunciat que els treballs de remodelació començaran “en breu” i s'allargaran fins a la primera setmana d'agost.

Adjudicació d'estudis a tècnics especialitzats

De la mateixa manera, el cònsol major ha anunciat l'adjudicació d'estudis de dos aparcaments comunals, d'entre 50 i 60 places i amb un pressupost d'entre 4.000 i 5.000 euros, a les zones de les Pardines i al Tremat. En el primer d'ells Torres ha afirmat que “estem veient que hi ha molta afluència de gent i l'aparcament que tenim se'ns està quedant petit”. Pel que fa a l'aparcament del Tremat, el cònsol ha explicat que en els darrers mesos s'han obert dos restaurants, fet que “per als veïns de la zona provoca enrenous i problemes”. En ambdós casos el comú ja ha entrat en converses amb els propietaris dels terrenys i espera poder començar els treballs de cara a la tardor.

A la zona del Pas de la Casa s'ha adjudicat l'estudi per a la reforma de la passarel·la d'accés al poliesportiu del poble. “Ja fa temps que a nivell de manteniment ens diuen que hi ha un problema amb els vidres estructurals”, ha comentat el cònsol major. Per aquest motiu, el consell de comú ha adjudicat el projecte per remodelar la passarel·la completament i solucionar un problema que, tal com assenyala Torres, “ens trobem any rere any”.