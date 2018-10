Amb la competitivitat que existeix avui en dia i que és present en qualsevol sector, comuns com el de Sant Julià de Lòria tenen clar que cal fer actuacions que contribueixin a professionalitzar l'economia urbana i el sentit comercial. D'aquí ha nascut la jornada que s'ha celebrat aquest dijous a la tarda al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, sota el títol 'Cap on va el comerç: reptes de futur del comerç urbà'. El ponent ha estat el director de Focalizza, Oriol Cesena, una consultora en assessorament i orientació en desenvolupament del món local en els camps del comerç, el turisme i la promoció econòmica.

L'accés d'oferta, la proliferació de centres comercials o el món digital són alguns dels reptes a què ha de fer front el comerç convencional i que estan canviant la societat i l'economia en general. “El comerç, d'una manera o altra, ha perdut competitivitat i requereix d'eines de millora i de treball”, ha assegurat Cesena a l'ANA. I què pot fer el comerciant' Doncs segons l'expert, d'entrada dues coses: d'una banda, pensar accions concretes que puguin millorar la botiga i convertir-la en un establiment més potent; i d'altra banda, crear una associació, no tant de comerciants sinó d'empreses que vetllin pel desenvolupament i la promoció econòmica del municipi. Pel que fa a aquesta última idea, Oriol Cesena ha manifestat que “seria molt interessant” en una parròquia com Sant Julià de Lòria, perquè el comú necessita interlocutors que contribueixin a ajudar a l'hora de prendre decisions.

Precisament, la consellera de Turisme laurediana, Meritxell Teruel, que també ha assistit a la jornada, ha recordat que durant molt anys va existir una associació de comerciants a Sant Julià de Lòria i que la intenció del comú seria que es pogués recuperar, “amb ganes de tirar endavant”. Teruel ha remarcat que “la unió fa la força” i que si els comerços de la parròquia volen aconseguir alguna cosa ha de ser tots junts, “a la una”, i sense competència, ja que així és com es poden fer coses més grans i interessants. La consellera ha insistit que, a altres indrets petits com Sant Julià, les associacions de comerciants fan molta feina i aconsegueixen obrir més portes, que no pas si cada establiment actua pel seu compte.

Oriol Cesena també ha aprofitat la sessió per deixar en clar una idea evident: que el comerç electrònic ha tingut una afectació “importantíssima” en el convencional, perquè tot establiment que es mogui en un espai on el món digital genera negoci ha de canviar. Per això el comerç de proximitat ha de buscar mesures que puguin combatre aquest espai. Cesena s'ha mostrat convençut que properament, el món digital encara irromprà amb més força en la manera de comprar del consumidor.

L'objectiu de la jornada era donar idees als comerciants de la parròquia per tirar endavant els seus negocis i modernitzar-se, en un moment on les noves tecnologies estan agafant molta força al sector.