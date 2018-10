Josep Roig es dedica a temps complet al seu càrrec com a conseller de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria. Ara bé, el seu sou “no es correspon” a aquesta dedicació i, en cap cas, cobra a ple temps. Tampoc ha mantingut cap reunió amb ningú de la corporació “per parlar d'aquesta qüestió”, tot i que ha deixat anar que es reserva la decisió de, en un futur, “sol·licitar aquest salari complet”, ha manifestat. Amb aquestes declaracions, el conseller ha volgut desmentir una informació apareguda a un mitjà digital on s'assegurava que rebia un salari per dedicació completa a la corporació, “que tampoc passaria res si percebés”. El conseller ha dit que no prendrà accions legals però ha volgut fer una denúncia pública “al periodisme mal contrastat” i al “periodisme de les fonts properes que no són contrastades”.

Roig, que ha fet aquestes manifestacions en acabar la roda de premsa per informar del canvi de concert de Georgie Dann pel de Los Brincos a la festa major, també ha tingut paraules dures per a l'oposició comunal, que va proferir crítiques a la darrera sessió de consell de comú -del 10 de juliol-, especialment per la manca de transparència de la majoria i per l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per tirar endavant projectes per a la parròquia.

El conseller de Cultura els ha acusat de “faltar a la veritat” amb les acusacions relacionades amb la manca de transparència. Per justificar-ho, ha posat sobre la taula que en els darrers dos anys i mig s'han fet 26 comissions de treball de Cultura, per les tres que es van dur a terme als últims dos anys del mandat anterior. Així mateix, i pel que fa al projecte de la tirolina -aquest darrer torna a sonar amb força- i també el del ràfting, ha recordat que es va mantenir amb la minoria dues reunions el febrer i el març de l'any passat, on precisament no hi va assistir Joan Albert Farré, principal cara visible d'aquesta oposició. Allà se'ls va fer una explicació detallada de diversos projectes, així com de la seva viabilitat.

I pel que fa a les crítiques per als suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris, els ha recordat que aquests no es financen contra endeutament, com sí feia l'anterior corporació, sinó contra pòlisses. A més, es poden fer ara després que s'hagi superat “l'herència d'Unió Laurediana”, que els va deixar un “cordó umbilical suïcida” pel que fa a les arques comunals.