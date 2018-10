Els pagesos demanen que els fabricants es comprometin, mitjançant la signatura d'un nou acord sense clàusules de penalització, a la compra la collita de tabac almenys durant deu anys. Segons l'associació, és l'única fórmula que pot proporcionar l'estabilitat que necessita el sector agrícola per intentar la tan necessària reconversió després de la signatura de l'acord amb la Unió Europea (UE). En un comunicat asseguren que els manquen elements per donar per resolt satisfactòriament l'esmentat acord en el seu capítol 24, el del tabac.

Opinen que el període de 30 anys acordat per a la transitorietat del tabac -amb una reducció progressiva dels drets de duana a partir del setè any de l'activació de l'acord-, “aconseguit gràcies al sector agrícola i al respecte que li mereix a la Unió Europea, permetrà proporcionar una gran estabilitat al sector industrial”. Aquesta continuïtat, segons l'associació, “no es pot fer extensiva a hores d'ara als colliters que, si bé celebren la voluntat manifestada pels fabricants de tabac en relació a la seva predisposició per mantenir l'acord històric amb l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra per a períodes llargs i renovables, necessiten veure-la materialitzada mitjançant la signatura d'un nou acord que reculli aquesta declaració d'intencions de forma ferma”. Pels pagesos, “aquesta és l'única fórmula que pot proporcionar l'estabilitat que necessita el sector agrícola per intentar la tan necessària reconversió”.

Des de l'associació es recorda que “el sector agrícola precisarà de molts esforços, entre els quals destacaran els econòmics, per intentar trobar altres cultius i activitats que permetin reorientar les explotacions agràries fins que siguin viables sense l'ajut del tabac, tal com els intents de diversificació demostren. En la consecució d'aquesta fita també seran importants els ajuts econòmics que el Govern d'Andorra hi pugui destinar de forma directa o els que, al nostre entendre, cal negociar amb la Unió Europea”.

Finalment, en el comunicat es diu que “assegurada l'estabilitat dels colliters per un període llarg i realitzades les inversions necessàries per a la seva reorientació, serà el pas del temps el que dirà, amb la suficient perspectiva, si l'acord assolit és un bon acord”.