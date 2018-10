La pianista Míriam Manubens i el violinista Alexandre Arajol proposen aquest dijous a les 22 hores a l'església de Santa Eulàlia d'Encamp un concert dedicat a les bandes sonores de pel·lícules, sota el títol 'Menú de cine'. El recital s'emmarca en el cicle 'Encamp en clau de llum'.

Arajol ha destacat que el públic assistent podrà gaudir de “molt bona música” en un concert que durarà uns tres quarts d'hora i en el qual els dos intèrprets faran sonar un repertori que sonarà molt als assistents. Així, el programa estarà integrat per peces força actuals, dels segles XX i XXI, que portarà al públic “records de grans pel·lícules” com 'El padrí', 'La llista d'Schindler', 'La vida és bella', 'Master & Commander', 'El gran dictador', 'Amélie', 'Cinema paradiso', 'Esmorzars amb diamants', 'El piano' i 'The entertainer'.

D'aquesta manera, el violinista reivindica el fet que s'ha fet “molt bona música” per al cinema i que hi ha contribuït molt a aquest art: “Què seria del cine sense una música tan potent'”, es demana. Arajol destaca que serà un “bon repertori” per gaudir d'una “nit d'estiu” i més en un entorn, Santa Eulàlia, que té una acústica que “s'assembla a una sala de concert”.

'Menú de cine' entra dins del programa 'Encamp en clau de llum' que proposa el comú d'Encamp durant aquest estiu, que té per a objectiu donar a conèixer els indrets tradicionals de casa nostra a partir de la música d'artistes majoritàriament del país, i tot embolcallat amb jocs de llum que donaran una perspectiva diferent del patrimoni encampadà.