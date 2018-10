'La Barbacoa', 'Carnaval carnaval' o 'El Chiringuito' no sonaran per la festa major de Sant Julià de Lòria. El cantant francès però afincat a Espanya Georgie Dann, un dels principals atractius del programa d'aquest 2018, ha cancel·lat el concert per problemes de salut. Però el comú de Sant Julià ja li ha trobat substitut. El que sonarà la nit de diumenge 29 de juliol serà 'Un sorbito de champagne', 'Tú me dijiste adiós' o 'Sola'. Cançons mítiques de Los Brincos, el grup escollit per solucionar aquest canvi d'hora a la nit 'revival' de la festa major laurediana.

És a dir, de 'revival' també n'hi haurà, tenint en compte que es tracta d'un grup considerat “la millor banda dels anys 60”, pioners a Espanya i amb una “estètica molt peculiar i reivindicativa” que els va portar a ser anomenats 'els Beatles espanyols', tal com ha remarcat la cap de Cultura, Elisenda Palomares. És a dir, Los Brincos “estaran a l'alçada de Dann”, ha garantit el conseller de Cultura del comú, Josep Roig. La cancel·lació del concert de Dann “ens ha sabut molt greu”, ha reconegut, però a la vegada s'ha mostrat satisfet amb el canvi, tenint en compte que la corporació va saber de la cancel·lació el divendres passat. Per portar Los Brincos -que celebren els seus 50 anys de vida- s'ha hagut de fer “una lleugera modificació” del pressupost de la festa major.

Els fans de Dann, per tant, es quedaran sense veure'l cantar en directe a Andorra. Però si tenen paciència, potser ho aconseguiran. Roig diu que ja l'any passat van intentar portar-lo i que, en no aconseguir-ho aquest 2018, “no descartem que pugui encapçalar el cartell de la nit de diumenge de l'any vinent”.