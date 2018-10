El saxofonista de Cuenca, Jesús Reneses Quintero, ha actuat aquest dimecres amb un quartet de l'ONCA a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. El concert, emmarcat dins del festival Colors de Música, era part del premi per quedar segon en el 5è Concurs Internacional Andorra Sax Fest 2018 i a l'escenari l'han acompanyat Francesc Planella i Alex Arajol als violins, Albert Flores a la viola i Mireia Planas al violoncel.

“La veritat és que és un privilegi assajar i poder tocar amb aquest meravellós quartet”, ha afirmat Reneses. El saxofonista és conscient de la dificultat que representa aconseguir concerts avui en dia i està molt agraït per l'oportunitat de poder tocar “amb un quartet de corda tan bo”. No és el primer cop que toca en aquest format, perquè en un altre concurs musical a Portugal ja va actuar en la final amb un quartet de corda.

Malgrat els nervis per agradar a la cinquantena de persones que s'han aplegat a la plaça per gaudir del concert, Reneses ha assegurat que gaudiria de l'actuació. El repertori ha estat molt variat i la primera peça interpetada ha estat un quartet original per oboè transcrit per a saxofon soprano amb trio de corda, seguida d''Hivern' d'Antonio Vivaldi, una de les peces més conegudes de la història de la música. Abans d'acabar amb una altra interpetació per a saxofon soprano, en aquest cop originalment per a violí, el quartet de l'ONCA ha tocat un quartet de corda sense saxofon.