“Una sorpresa majúscula i inesperada”. Així és com ha qualificat el ministre d'Ordenament Territorial i màxim responsable d'Andorra Telecom, Jordi Torres, la constatació que el cost de The Cloud calculat pels constructors superava de llarg les estimacions fetes pels arquitectes i la propietat delegada, a qui ja s'han demanat les explicacions. El ministre ha comparegut finalment aquest dimecres a la tarda per reiterar les explicacions que ja havia donat al matí el director general d'Andorra Telecom, i ha afegit que un cop els expliquin les causes d'aquest increment de costos, demanaran, si s'escau, responsabilitats. De fet, ha recordat que en el concurs d'idees, el cost del projecte ascendia a 30 milions d'euros, posteriorment es va elevar a 39,5, i que precisament es va contractar una empresa que actués com a propietat delegada per tal que “ens asseguressin unes bones estimacions”, de manera que ha negat que es produís cap més desviació.

Torres ha reiterat que el projecte s'ha aturat per responsabilitat política, ja que no es podia tirar endavant després de veure que no podia ser rendible. També ha assegurat que durant el seu mandat no hi ha hagut cap altra licitació amb increments d'aquesta magnitud. Preguntat sobre les veus que critiquen el nombre de projectes que finalment no s'han portat a terme, Jordi Torres ha assegurat que no s'ha dit mai que l'heliport no es tiri endavant, i que, a més, s'han impulsat obres com la sala d'exposicions de Santa Coloma, el tanatori, les ampliacions d'escoles o l'edifici del COEX.

Daltra banda, el ministre també ha refermat que l'objectiu és treure un rendiment a l'espai on s'havia de construir l'edifici emblemàtic, i que mentre no es pren una decisió es treballarà per adequar provisionalment les parcel·les per millorar-ne l'aspecte i eliminar les tanques, sobretot tenint en compte la imminent inauguració de la remodelació de l'avinguda Meritxell.

Preguntat sobre si ja havien estat advertits de la possibilitat que hi hagués un sobrecost, el ministre ha dit que s'havien rebut alguns imputs del fet que el preu podria ser una mica més elevat i que per això van mantenir diverses reunions amb els constructors, “justament per ajustar el que els preocupava, i ens vam posar d'acord”. La desviació del cost ve donada per la despesa en l'estructura de ferro de l'edifici i en el recobriment, és a dir, els vidres.