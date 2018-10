Convertir Encamp en un referent per al turisme de benestar. És el que s'ha proposat el comú de la parròquia, que aquest dimecres ha presentat la plataforma 'Wellness Experience Encamp'. “Seguint l'estratègia del turisme actiu, volem ampliar l'oferta i buscar un nou públic objectiu”, ha explicat el president de la comissió de Joventut, Esports i Turisme, Xavier Fernández. La plataforma està al servei dels agents turístics, perquè puguin complementar la seva oferta d'oci.

Tal com ha explicat Fernández, 'Wellness Experience Encamp' “aportarà un nivell diferenciador dins l'oferta turística de la parròquia i del país”, complementant l'oferta esportiva, de muntanya i cultural. Així, s'adapten al turisme d'hivern oferint nous complements i amplien l'oferta turística a la resta de l'any, amb unes activitats diferents de la resta de parròquies, que alhora permetran “a les empreses turístiques innovar i millorar el seu servei”.

La plataforma ha escollit Encamp com a seu per ser el centre geogràfic del país, però també per la quantitat d'espais a exteriors disponibles. Per a la fundadora i gerent de la plataforma, Donatella Locatelli, la iniativa busca “utilitzar el patrimoni natural per poder practicar activitats a l'aire lliure”, mentre “combinem activitats de rehabilitació, curació, prevenció i oci”.

Les teràpies que necessitin uns espais específics es realitzaran a les instal·lacions de cadascun dels hotels, tot i que, si l'edifici no disposa de la infraestructura necessària, els serveis es traslladaran al complex d'Encamp. “Volem crear sinergies entre el comú, la plataforma i el sector privat”, ha explicat Fernández.

L'oferta de 'Wellness Experience Encamp' es divideix en 'packs', en funció de les necessitats dels demandants, i amb preus que oscil·len entre els 30 i els 165 euros. “Els nostres serveis no són només per a turistes, també per a la gent del país”, ha explicat Locatelli. La plataforma disposa de serveis adequats a la demanda, ja siguin esquiadors, esportistes, turistes o persones que viuen a Andorra tot l'any.

Els productes que la plataforma ofereix a la carta passen per massatges, teràpies, activitats esportives o serveis d'assessorament personal. A l'hora de contractar els serveis, la persona interessada té l'opció de contractar-los de forma individual des de casa o a través de l'hotel on s'allotgi, ja que tots els establiments adherits disposen d'un catàleg a les habitacions.

Les activitats de 'Wellness Experience Encamp' començaran al setembre, coincidint amb l'arribada al país de la guru Suzanne Power, que impartirà un curs sobre alimentació conscient del 3 al 8 de setembre a la parròquia encampadana. Per assistir al curs és necessari reservar plaça a través del portal web Ticketea.