Andorra garanteix seguir treballant per l'Agenda 2030 i el desenvolupament sostenible. Aquest ha estat el principal missatge que la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha destacat aquest dimecres en el debat general del Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre el desenvolupament sostenible a l'Ecosoc, a les Nacions Unides.

Ubach s'ha centrat a defensar la necessitat de treballar des del multilateralisme per donar solució als problemes globals. Alhora, després de tres anys des de la implementació de l'Agenda 2030, ha emfatitzat en la importància d'incorporar en les polítiques de desenvolupament les capacitats d'adaptació i reacció davant els reptes.

Per exemplificar la necessitat de resiliència, Ubach ha posat d'exemple el cas d'Andorra. Un país que no arriba als 80.000 habitants però que rep anualment vuit milions de turistes. La ministra d'Afers Exteriors ha explicat que per fer front als reptes de sostenibilitat del seu desenvolupament s'han fet inversions en energies renovables i s'ha actuat decididament per al foment de l'eficiència energètica.

Ubach ha volgut deixar clar que, per aconseguir els objectius marcats a llarg termini, és cabdal la implicació de tota la societat en el desenvolupament sostenible. La millor manera de complir els reptes, segons la ministra d'Afers Exteriors, és sensibilitzar la població per canviar els hàbits socials i involucrar l'educació dels més petits perquè aquesta “disposa les bases sòlides per a una societat resilient”.

La ministra també ha participat en el debat general del Fòrum Polític d'Alt Nivell, després de la presentació aquest dimarts del primer informe voluntari d'Andorra sobre els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest marc, Ubach s'ha reunit amb l'ambaixador i viceministre d'Afers Exteriors d'Honduras, José Isaïas Barahoma, i han tractat de qüestions d'interès comú en l'àmbit multilateral, a més de comentar la candidatura per acollir la Cimera Iberoamericana el 2020.

Per últim, la ministra d'Afers Exteriors té previst reunir-se aquest dijous amb el seu homòleg espanyol, Josep Borrell. Aquesta serà la primera trobada entre ambdós ministres i servirà per parlar sobre qüestions d'interès per als dos països i tancar la visita de Borrell al país, prevista per al 3 i 4 d'octubre.