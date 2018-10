Una quinzena de persones ateses per l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, tant dels tallers ocupacionals Xeridell com del centre de dia, han participat aquest dimecres en un taller dirigit per alguns artistes del Cirque du Soleil on els han mostrat els números acrobàtics que es representen a 'Diva' i altres exercicis per millorar la coordinació i la psicomotricitat. La trobada, que es duu a terme cada estiu des de fa quatre anys, ha servit per descobrir com treballen i s'entrenen els protagonistes de l'espectacle i per fer un intercanvi d'obsequis.

Aquest és el sisè any que el Cirque du Soleil s'estableix a Andorra durant l'estiu i des de fa quatre anys la companyia canadenca col·labora amb l’EENSM organitzant una jornada d’activitats adreçada als seus integrants.

A més, com cada any, els artistes del Cirque du Soleil també van fer, la setmana passada, un taller amb els infants i joves del centre d'acolliment d'infants de la Gavernera.