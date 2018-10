Un músic que toca als carrers de Londres rep la carta d'una productora per trobar-se als estudis de gravació d'Abbey Road. Quan desperta creu que tot ha estat un somni. És '21.7', el nou videoclip del músic Quim Salvat en què, tal com ha explicat, ha volgut posar-se “en la pell del que pot sentir una persona que pateix la malaltia d'Alzheimer”. Salvat ha presentat el resultat final aquest dimecres a la Sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, de la mà de l'Associació Andorrana per a la Malaltia d'Alzheimer (AAMA).

El músic va presentar ’21.7’ per primera vegada a la gala Pere Valls, organitzada per l’AAMA. “Va arribar un dia i ens va dir que tenia una cançó, i no va voler ensenyar-nos-la fins al dia de la gala”, ha explicat la presidenta de l’AAMA Montse Valls. “Després de la gala vaig posar en marxa el projecte d’enregistrar el tema i el videoclip”, ha comentat Salvat, i “sense saber res amb l’entitat, ells també em van proposar fer-ho”. El resultat es pot escoltar a partir d’aquest dimecres a les principals plataformes de música digital.

Quim Salvat va guanyar el premi Carles Sabater el 2016 amb la cançó 'Gràcies', una dels primers temes que va compondre i de la qual també farà un videoclip. Arran del premi, l'any passat va presentar 'El meu granet de sorra', el seu primer treball, amb el que va col·laborar amb diferents entitats del país.