Finalment el tan desitjat projecte de l'edifici The Cloud s'ha suspès. Així ho ha decidit de manera extraordinària el consell d'administració d'Andorra Telecom reunit aquest dimecres al matí. La decisió s'ha pres després d'analitzar les quatre propostes de construcció que dijous passat es van posar sobre la taula. Totes elles sobrepassen el cost previst i ocil·len entre els 40 i 60 milions d'euros, amb una desviació mínima de 12 milions d'euros respecte als 28,7 milions que Andorra Telecom tenia previst que costés la construcció de l'edifici. El director general, Jordi Nadal, ha garantit que en l'antic espai on hi havia l'edifici central d'Andorra Telecom s'hi ubicarà algun altre projecte i que la setmana que ve s'estudiaran els motius del sobrecost i els pròxims passos a seguir, que podrien passar perinstal·lar-hi un projecte més petit. El mateix Nadal ha admès que aparcar la iniciativa és la millor decisió per una qüestió de responsabilitat, però ha recalcat que “és una desil·lusió personal enorme.” La paralització del projecte suposa una pèrdua d'un milió d'euros, respecte als tres que ha costat l'enderroc i la posada en marxa de la iniciativa.