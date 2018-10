El projecte 'Música al Claror' està aconseguint un gran èxit de participació i de valoració per part de tots els implicats, tal com remarquen des de la Fundació ONCA -entitat promoguda pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà-, impulsora de la iniciativa. El darrer taller del projecte, el qual s'emmarca dins el programa 'Música i creativitat', tindrà lloc aquest dijous, 19 de juliol, de les 15.15 hores i fins a les 16.30 hores, al Centre Ocupacional Claror de la Seu d'Urgell.

Iniciat al mes de gener sota el lideratge de Joan Hernández, coordinador del programa social de la Fundació ONCA, i de Pilar Planavila (músic, mestra i musicoterapeuta), el projecte ha comptat amb un total de quinze sessions i amb la participació d’entre 16 i 18 participants amb els seus acompanyants.

El projecte ha culminat amb la creació d’un jingle per al pregó de festa major de la Seu d’Urgell 2018, una cançó que serà acompanyada amb una orquestra de percussions protagonitzada pels mateixos participants.

'Música al Claror' ha estat un projecte on els participants han tingut la oportunitat de fer un recorregut vital en la creació, la interacció, l'escolta i en el fet de compartir un espai creatiu i performatiu amb l’objectiu de treballar la utilització de la música com una eina d’inclusió social que permeti explorar nous horitzons i posar a l’abast de tothom la participació artística. Segons els educadors, “ha estat un projecte amb una evolució progressiva, que ha aportat noves sensacions com l’alegria, la curiositat, la sorpresa, la creativitat i la relaxació, entre altres. El projecte ha fomentat la cohesió del grup a través d’un treball continuat per part de tots els participants”.