Andorra ha presentat aquest dimarts a la tarda el seu Informe Nacional Voluntari sobre la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) al Fòrum Polític d’Alt Nivell de l’ECOSOC, a Nova York. Els ODS són un seguit de mesures que els 193 estats de l'ONU s'han compromès a tirar endavant per lluitar contra la pobresa, les desigualtats i la contaminació, i promoure el compliment dels drets humans i la necessitat de tenir un planeta més sostenible.

L'avaluació s'ha centrat sobre vuit de les disset fites, set d'elles relacionades amb el medi ambient i una sobre educació de qualitat. En el document, el Govern es compromet a crear nous plans d'acció en matèria de medi ambient que tinguin un horitzó fins al 2030 per tal de poder complir la gran majoria d'ODS. De fet, l'Estratègia nacional per la biodiversitat només s'allarga fins al 2024, i tant el Pla de sanejament d'aigües com el Pla nacional de residus acaben el 2020.

La voluntat és definir noves polítiques en aquestes matèries que arribin fins al 2030, i treballar d'una manera més transversal i més alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per les Nacions Unides. De fet, en la seva intervenció, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha assegurat que els ODS s'han situat “al centre de la política del Govern”. A més, s'ha anunciat la creació d'un grup de treball que faci el seguiment d'aquest projecte i l'adaptació dels ODS a la realitat andorrana perquè es puguin traduir en accions concretes.

Ubach també ha posat de manifest que l’elaboració de l'informe nacional voluntari ha servit per acostar els ODS a la ciutadania, ja que s’ha fet amb la participació de la societat i del sector privat. I com a exemple d'això, el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Jaume Esteve, ha participat en la presentació de l’informe exposant la tasca exemplar que es duu a terme amb la cursa Font Blanca en l’àmbit de la sostenibilitat, amb mesures com la compensació de la petjada de carboni o el projecte 'residus zero'.

El Govern fa un balanç positiu del compliment dels vuit objectius que s'han avaluat, tot i que reconeix que cal enfortir la producció de dades estadístiques i les dificultats que tenen els petits països per complir amb els compromisos internacionals.

Pel que fa als objectius en matèria mediambiental, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat alguns dels resultats, com ara el fet que el 100% de les aigües residuals del país estan connectades al clavegueram i tractades a les depuradores, el nou model energètic que s'implementarà per lluitar contra el canvi climàtic i reduir la contaminació, l'aposta per la mobilitat elèctrica per assolir l'ODS sobre ciutats sostenibles, o el fet que la qualitat de l'aire sigui excel·lent o bona durant el 91% del temps. En matèria de consum i producció responsables, Calvó ha remarcat que Andorra té unes taxes de reciclatge properes al 50% i, pel que fa a biodiversitat, ha assenyalat que el 35% dels espais naturals del Principat són entorns de protecció i el 40% del territori és zona boscosa.

A més, en les conclusions de l'informe s'expressa la voluntat de destinar més finançament als projectes per protegir el medi ambient i la biodiversitat, i especialment a tot el que fa referència a l'aigua, un dels aspectes prioritaris per Andorra. També s'anuncia la voluntat de desenvolupar la cooperació no financera internacional, promovent intercanvis d'experiències amb països en vies de desenvolupament. Finalment, el Govern s'ha compromès a analitzar la resta d'ODS de cara a una propera avaluació nacional voluntària.