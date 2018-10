El cap de Govern, Toni Martí, ha manifestat el seu desig que la tramitació del projecte de llei per establir un preu mínim de venda de tabac al públic sigui àgil i ha anunciat la seva intenció d'entrar el projecte el mes d'agost per presentar-lo als grups parlamentaris, tenint en compte que aquest mes de juliol no és hàbil. Martí ha dit que “m'agradaria tenir el projecte de llei d’acord amb els fabricants a l'estiu”. El síndic general, Vicenç Mateu, per la seva part, ja ha anunciat que “intentarà donar la màxima prioritat a tots els projectes de llei”. En aquesta recta final de la legislatura hi ha hagut moltes entrades de textos que cal treballar en les diferents comissions legislatives.

Els productors i fabricants de tabac s'han reunit recentment amb el cap de Govern per continuar negociant el projecte de llei. De fet, van ser els mateixos fabricants els que van presentar, a principis d'aquest any, una proposta per fixar uns preus mínims. D'entrada, es volia establir un preu mínim genèric de prop de tres euros, amb independència de la marca. Els fabricants de marques de baix cost s'hi van oposar en afirmar que els restava competitivitat. L'objectiu del projecte de llei és acabar amb les guerres de preus i desincentivar el contraban.

Fa un parell de setmanes, els productors i fabricants de tabac van avalar l’acord amb la Unió Europea que preveu un període transitori de 30 anys d’adaptació per als productes tabaquers. L’associació, que es va manifestar a través d’un comunicat, defensa que “l’acord sembla favorable per donar continuïtat a la indústria del tabac per a un període de temps que permeti la seva adaptació”.

Aquest divendres hi ha prevista una nova reunió entre el cap de Govern i els productors i fabricants de tabac.