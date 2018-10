La festa major d'Andorra la Vella, que se celebrarà del 3 al 6 d'agost, té programats una seixantena d'actes que aniran destinats a tots els públics i gustos. Els espectacles musicals i de ball seran els grans protagonistes, però amb l'objectiu d'atreure a públics de totes les edats, la corporació ha planejat també diversos espais amb activitats esportives, culturals i populars encarades a tota la família. El pregó anirà a càrrec de Carles Riba, “una persona d'Andorra la Vella que treballa molt per la parròquia”, ha afirmat la cònsol major, Conxita Marsol.

L'acte principal serà el concert de cinc dels exconcursants d'Operación Triunfo. Aitana, Ana Guerra, Cepeda, Miriam i Roi actuaran el diumenge dia 6 d'agost a la carpa del Parc Central. Les 5.000 entrades pel concert que començarà a les 21 hores ja estan a la venda i tenen un preu de 15 euros. “Cada any busquem portar algun concert d'un dels grups més populars del moment i enguany, com ja es va avançar, són ells”, ha confirmat Marsol. L'aforament està previst per a 5.000 persones però la cònsol major de la capital ha assegurat que, si hi ha una gran demanda d'entrades es poden plantejar augmentar-lo, ja que la carpa pot absorbir més públic i les mesures de seguretat són assumibles.

Seguint amb les actuacions musicals, aquesta edició de la festa major seguirà tenint com a epicentre la plaça Guillemó, que acollirà el divendres els concerts d'Ovella Xao i Doctor Prats, dos grups coneguts per la seva música fusió, rumba i 'ska'. Al mateix escenari el dissabte es podrà escoltar el grup ABBA Revival i Los Toreros Muertos, mentre que diumenge serà de nou el ja clàssic concert de La Principal de la Bisbal i el grup de versions DeNoche. El dilluns, després del concert d'Operación Triunfo, el final de festa es traslladarà a l'escenari de la plaça Guillemó amb el DJ Richy i Sidral Brass Band, i posteriorment Lucrecia.

La cònsol major, el cònsol menor Marc Pons i el cap d'àrea de Cultura, Jan Cartes, han volgut destacar la resta d'activitats i la distribució per tota la parròquia. “Aquesta corporació ja va recuperar l'any passat el centre històric de la capital per la festa major i va tenir una molt bona acollida i major afluència”, ha assegurat Marsol. Aquest any seguiran el mateix model i la plaça del Poble, la Rotonda i el Parc Central s'erigiran com els altres epicentres de la festivitat. En aquest sentit, Jan Cartes ha volgut destacar la creació de dues noves activitats. “Per una banda farem el primer Open de pesca amb mosca sense mort i una cursa al Parc Central per a infants des dels 3 fins als 16 anys”, ha informat el cap d'àrea de Cultura.

El comú vol implicar a tots els públics i han buscat organitzar activitats que puguin realitzar pares i fills. Alhora, es mantenen les competicions esportives ja tradicionals, com el campionat de vòlei platja, el d''skateboard' o el de tennis taula. De la mateixa manera, els balls tradicionals, els espectacles de circ i les actuacions castelleres i de geganters mantenen el seu protagonisme. “El centre històric tornarà a acollir el mercat d'artesania, música i gastronomia”, ha explicat Marc Pons. El cònsol menor ha recordat que fa dos anys que no es pot gaudir del castell de focs: “Depenem de la calor, però esperem que enguany puguem reprendre aquesta tradició”.