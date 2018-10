La Unió Proturisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE) i el comú escaldenc han presentat aquest dimarts el programa de festa major de la parròquia, que tindrà lloc entre el 24 i el 27 de juliol. Una festa que, com ha anunciat el conseller de Cultura Salomó Benchluch, compta amb un pressupost al voltant de 100.000 euros, 10.000 més que l’any passat, i que s’emmarca en la celebració dels 40 anys de la parròquia. Totes les activitats de la festa major són gratuïtes i es duran a terme entre l’aparcament dels Veedors, el carrer dels Veedors i la sala Prat del Roure. Al contrari d'altres anys, la festa acabarà tots els dies al voltant de les 4 de la matinada.

L’encarregat de donar el tret de sortida a la festa major serà l’Esbart Santa Anna, que estrenarà l’espectacle 'Essència' aquest dissabte a la sala Prat del Roure. La funció inclourà quatre danses, entre elles ‘Un tomb per la terreta’, un ball que estrenarà la companyia i amb el qual els dansaires volen fer un “reconeixement a les comarques que ens han nodrit”, segons ha explicat el director artístic de la formació Rafael Martín. Els dansaires també ballaran ‘Raïmar’, ‘Clavellet’, i ‘Escaldes 1908’, que aquest any celebra el desè aniversari. Les danses aniran acompanyades de música en directe, de la mà de la Cobla Catalana dels Sons Essencials.

El dimarts 24 s'inauguraran el mercat de les Bruixes, al passatge Arnaldeta de Caboet, i els Food Trucks, al carrer dels Veedors. A la tarda, tindrà lloc la festa de colors 'Holi Party' a l'aparcament dels Veedors, “una demanda que vam recollir del jovent de la parròquia”, ha explicat la presidenta de l'UPTEE, Maria Dolors Artuñedo. La nit acabarà amb una hamburguesada popular i la sessió dels DJs de Flaix Andorra.

“No hem volgut arriscar molt, mantenint els actes exitosos dels darrers anys com les orquestres de tarda i de nit”, ha explicat Artuñedo. Per això comptaran amb La Principal de la Bisbal, i les orquestres Meravella i Rosaleda. El plat fort de les festes seran Els Catarres, que repeteixen a la festa major d'Escaldes-Engordany, i Efecto Pasillo, per festejar el 40è aniversari de la parròquia. Ambdós concerts formen part de la gira de presentació dels nous treballs de les formacions, són gratuïts i es faran al carrer dels Veedors.

La seguretat com a eix de la festa major

Tant el comú escaldenc com l'UPTEE veuen la seguretat durant la festa major com un aspecte clau. És per això que el comú, a banda de comptar amb el servei de circulació, reforçarà el servei de vigilància a la zona del Prat del Roure. Per la seva part, a l'UPTEE “hem contractat més vigilants i personal de la Creu Roja”, com ha comentat Artuñero. Respecte a la prevenció de les violències sexuals, no tenen prevista cap actuació específica, ja que, tal com diu Artuñero, “no es pot comparar amb els problemes d'altres parròquies” i tant l'UPTEE com el comú escaldenc esperen preveure-les amb els efectius de seguretat que han contractat.