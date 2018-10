“S'estan superant les expectatives, crèiem que el canvi de model seria més lent”. Així de satisfet s'ha mostrat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, en referència a la contínua adhesió de participants a la Xarxa d'empreses inclusives i també al canvi respecte al contracte antic de baix rendiment. Aquest dimarts al matí tres noves empreses s'han adherit a la iniciativa que impulsa l'executiu, i són Via Moda, Bomosa i Hotansa and Soldeu Hotels. La primera contractarà una persona de caràcter indefinit i a jornada complerta, a partir del mes de setembre, que farà d'operari al magatzem. Pel que fa al grup Bomosa, des del mes de maig té una persona treballant nou hores setmanals amb un contracte de sis mesos al Veritas, també al magatzem. Soldeu Hotels ja tenen contractat un cambrer a mitja jornada, amb una durada de lligam de sis mesos. Amb aquestes tres incorporacions, la Xarxa d'empreses inclusiva ja compta amb un total de setze adhesions i divuit places ocupades, des que el febrer del 2017 es va signar el primer conveni amb Andorra Telecom.

“Aporta uns valors dins de l'equip que difícilment trobaríem en altres persones”, ha ressaltat el representant de Via Moda, Joan Prat, que ha apuntat que seguiran treballant per incorporar més persones. Per David Caballero, representant d'Hotansa and Soldeu Hotels, ha dit que no hi ha “persones amb discapacitat sinó persones amb diferents capacitats i és qüestió de trobar el seu lloc i integrar-los”. Finalment, el mandatari de Bomosa, Bonaventura Mora, ha recordat que des del 2013 ja treballen amb un programa similar creat per ells mateixos i des d'aquesta data han integrat dinou persones. “No han de ser una anomalia a la plantilla, sinó plenament normalitzat i una més de la plantilla”.

En el marc de l’estratègia per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat engegada pel Govern el 2017, es va crear la Xarxa d’empreses inclusives, que té la missió de facilitar el dret laboral de les persones amb discapacitat i d’assegurar una igualtat d’oportunitats efectiva. El salari a cobrar s'equipara al de qualsevol altre treballador i tampoc es discrimina horari, possible rescissió de contracte o antiguitat, seguint el que marca el codi de relacions laborals i acabant així amb l'anterior contracte de baix rendiment que servia per incorporar persones amb diversitat funcional i que era “clarament discriminatori”, tal com ha apuntat Espot. Tota empresa que deixi de tenir una persona amb diversitat funcional a la plantilla i no tingui la intenció d'incorporar-ne cap més, queda fora de la xarxa.

A més de facilitar la contractació, la Xarxa d’empreses inclusives compta amb un itinerari específic en orientació laboral per a les persones que necessitin suport i el seguiment a càrrec de dues orientadores especialitzades del Servei d’Ocupació. El suport a la inclusió preveu l’acompanyament previ a l’equip al qual s’incorpora el treballador i la dedicació d’un preparador laboral el temps necessari, a més del seguiment posterior i continuat de la persona en el seu lloc de treball.