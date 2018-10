El consum de dades d'Internet a través dels mòbils dels turistes s'ha disparat, després que fa un any els ciutadans de la Unió Europea deixessin d'haver de pagar per al servei de 'roaming'. A Andorra, però, en no pertànyer a la UE, no s'ha aplicat aquesta mesura, però ja hi ha 29 operadors de tota Europa que han inclòs el Principat dins de la zona d'itinerància lliure, incloent les principals companyies de França. Per això, l'augment del consum de dades s'ha notat especialment entre els turistes francesos.

En total, durant el primer semestre del 2018 el consum de megabytes s'ha incrementat un 238% en relació al mateix període de l'any passat, passant dels 29.700.000 als 100.400.000 MB. Andorra Telecom també constata que el nombre de targetes SIM estrangeres que han estat actives a Andorra ha augmentat un 7,7% i, d'aquestes targetes, s'han incrementat un 56,5% les que han consumit dades. Així, les targetes actives estrangeres amb consum de dades han passat del 27% a representar el 39% del total, unes dades que reflecteixen el canvi d'hàbits dels visitants quan es troben a Andorra. A tot això cal afegir-hi que cada turista també ha augmentat el consum mitjà de dades, passant dels 57 MB per usuari als 123 MB de mitjana.

Previsió de 25 milions d'euros d'ingressos per 'roaming' l'any 2018



El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha recordat que malgrat que els usuaris de la Unió Europea ja no paguin els serveis d'itinerància, el cost entre operadores es manté, per la despesa de recursos. L'aplicació del 'roaming like at home' a la UE també ha afectat Andorra, forçant l'operadora a anar negociant a la baixa el preu que percep per cada trucada, SMS i MB consumit d'altres companyies telefòniques. Però Nadal ha assegurat que han pogut pal·liar molt bé la previsible davallada d'ingressos per itinerància.

Cal tenir en compte que abans del 2012, Andorra Telecom tenia uns ingressos en concepte de 'roaming' d'entre 20 i 25 milions d'euros, i posteriorment es van incrementar fins a un màxim de 50 milions el 2016, per l'augment del consum d'Internet al mòbil. A partir d'aquí, veient que el consum encara s'incrementaria més quan el client deixés de pagar 'roaming', les operadores estrangeres van voler renegociar els acords, per tal de no pagar pel consum exacte del client sinó un preu fixa, que s'ha pogut establir en xifres similars al que pagaven històricament. Així, si bé la previsió del 2012 era que al 2018 només es facturarien 5 milions d'euros per aquest concepte, finalment l'any 2017 la xifra ha estat de 30 milions d'euros i s'espera tancar aquest any amb uns ingressos de 25 milions.

Esperant l'efecte dòmino a Espanya



Nadal reconeix que els 29 operadors que han optat per deixar de cobrar tarifes de 'roaming' als seus clients són de països, com França, amb ingressos poc importants, perquè tenen pocs clients que viatgin a Andorra. La resta d'operadors, com els d'Espanya, estan aplicant tarifes especials inferiors als preus abusius de fa uns anys, però no ofereixen el servei gratuïtament.

En el cas de les companyies telefòniques espanyoles, deixar de cobrar aquestes tarifes suposaria una pèrdua d'ingressos, fins i tot encara que Andorra Telecom els apliqués un descompte en la tarifa que els aplica per utilitzar la xarxa andorrana. I l'operadora andorrana tampoc està disposada a deixar de cobrar aquests diners a canvi que els turistes espanyols no hagin de pagar la factura telefònica. “Ni Andorra Telecom ni ningú”, assegura Jordi Nadal, perquè cal tenir en compte el cost de la infraestructura, que necessita una inversió constant per suportar el consum cada cop més elevat dels visitants.

De moment, admet Nadal, cap operador està disposat a renunciar a aquests ingressos, tenint en compte que ja han hagut de renunciar a les tarifes de 'roaming' dins de la Unió Europea. Tot i això, el responsable d'Andorra Telecom assegura que “el dia que un operador espanyol decideixi no cobrar als clients quan es desplacin a Andorra, hi haurà un efecte dòmino”.