La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha defensat aquest dilluns davant de les Nacions Unides la necessitat d'emprendre mesures contra el canvi climàtic a les zones de muntanya en benefici de tot el món. Calvó ha destacat el paper rellevant que juguen els territoris muntanyencs, que proveeixen entre el 60 i 80% de l’aigua i també abasteixen una part important del menjar i les energies renovables a la resta de territoris.

Ho ha fet durant un esdeveniment organitzat per Andorra en el marc del Fòrum Polític d’Alt Nivell del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (Ecosoc), que ha abordat el desenvolupament sostenible a les zones de muntanya. Sota el títol 'Leading Sustainable Mountain Developement', ponents de diferents països de muntanya han fet més visible l’important rol d’aquests territoris en la conservació dels ecosistemes.

L’objectiu de l’esdeveniment era promoure polítiques i accions a favor dels territoris de muntanya en la implementació de l’Agenda 2030, a més de construir una coalició de governs de zones de muntanya per fer més visibles els processos d’implementació del desenvolupament sostenible en aquestes zones.

Calvó ha parlat del cas particular d’Andorra, que ha constatat un increment de les temperatures i una disminució de les precipitacions. Així, ha indicat que, tot i el mínim impacte que representa Andorra per al global del canvi climàtic per la seva petita dimensió, el compromís del Govern és ferm perquè és conscient del gran impacte del canvi climàtic per al Principat.

La ministra ha aprofitat per exposar als participants algunes de les accions que s’han dut a terme darrerament, com l’aprovació del Projecte de llei de conservació del medi natural, la biodiversitat i el paisatge, que inclou els compromisos internacionals contrets i que esdevindrà la primera norma d’aquest àmbit al Principat.

D’altra banda, Calvó ha posat de relleu el paper de l’agricultura en la conservació de la biodiversitat, d’acord amb el 15è Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) que preveu la mobilització de fons per afavorir la biodiversitat. En aquest sentit, ha detallat que els ajuts del Govern al sector agrícola estan dirigits a la conservació de la biodiversitat, i ha posat com a exemple el control que es fa a les explotacions que gaudeixen d’ajuts, per garantir la conservació de la flora en aquests terrenys.

L’esdeveniment, organitzat amb el suport de l’Organització per l’Alimentació i l’Agricultura de les Nacions Unides (FAO), ha comptat amb l’assistència de representants de diferents països.

Els ponents de l'esdeveniment han exposat accions relacionades a l’entorn dels ODS que afecten de manera més directa als territoris de muntanya, que són el número 6 'Aigua neta i sanejament' i el 15 'Vida d’ecosistemes terrestres'.

També hi ha participat el director general adjunt de la FAO, René Castro, que ha parlat del marc de treball per a les accions a les muntanyes i l’agenda 2030. Posteriorment, representants de l'Argentina, Xile i Suïssa han debatut sobre aquesta qüestió. A més, han ofert xerrades el representant del secretariat Mountain Partnership, de la FAO, Giorgio Grussu, el representant de UNDP, Yoko Watanabe, i el president del comitè directiu del Mountain Partnership, Grammenos Mastrojeni.

Reunió amb la ministra de Medi Ambient de Suïssa

Aquest mateix dilluns, la ministra Sílvia Calvó s’ha reunit amb la ministra de Medi Ambient, Transports, Energia i Comunicació de Suïssa, Doris Leuthard. En la reunió, les dues ministres han intercanviat experiències sobre l’agricultura de muntanya. Les dues mandatàries han coincidit a destacar l’aposta per la qualitat en l’agricultura, a través del foment de segells de qualitat, i els beneficis que aporta el sector a altres àmbits com el paisatge o el turisme.