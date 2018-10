La presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), Àngels Mach, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, han signat aquest dimarts un conveni amb l'objectiu d'establir un règim de col·laboració mutu. Aquesta col·laboració es materialitza amb la subvenció per part del ministeri de 18.000 euros anuals, per costejar diverses activitats i publicacions realitzades per la SAC. També per subvencionar Àgora Cultural, que actualment ha esdevingut una secció d'aquesta associació.

Gràcies al conveni, la SAC intensificarà la tasca de digitalització de les publicacions existents i publicarà les noves obres en paper i en digital simultàniament. Paral·lelament, posarà en marxa una nova web amb la informació actualitzada de la seva activitat, la seva història, els seus projectes, etc.

El ministeri ha manifestat que reconeix la “intensa activitat cultural” que ha desenvolupat la SAC al llarg de més de 30 anys, motiu pel qual vol contribuir a la millora de l'eficàcia dels projectes desenvolupats per aquesta associació sense ànim de lucre. Una associació d'àmbit i vocació nacionals, que fonamenta la seva tasca en el voluntariat cultural.

Aquest conveni es regeix temporalment per períodes anyals i finalitzarà el 31 de desembre del 2018, renovant-se per tres anys més (2019, 2020 i 2021).