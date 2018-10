Andorra i Espanya han commemorat aquest dilluns el 25è aniversari de l'inici de les relacions diplomàtiques, coincidint amb l'aprovació, el 1993, de la Constitució andorrana. Les dues parts han destacat les excel·lents relacions bilaterals que mantenen els dos països i han assenyalat que els reptes futurs passen per l'acostament d'Andorra a la Unió Europea i per la celebració al Principat de la Cimera Iberoamericana del 2020, dos projectes andorrans als quals Espanya dona suport. “Vivim en un món globalitzat i la relació entre Andorra i Espanya ja no és un camí únicament bilateral sinó que, a través de la relació amb Espanya, va cap a la Unió Europea i cap a Iberoamèrica”, ha destacat l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Manuel Montobbio.

Durant aquests 25 anys, els dos països han subscrit un total de 39 acords o tractats que permeten millorar la vida de les persones en tots els àmbits, des del sanitari, educatiu o del transport fins al fiscal o a la cooperació judicial. Montobbio ha destacat que durant aquest temps s'han sistematitzat les relacions institucionals entre els dos governs, que s'han materialitzat amb visites periòdiques en els dos sentits, i també s'han consolidat les relacions entre administracions, de manera que a qualsevol ministeri “es coneix el dossier d'Andorra”. Però per l'ambaixador, l'assignatura pendent és la visita del rei d'Espanya a Andorra, que si tot va bé es produirà l'any 2020 en el marc de la Cimera Iberoamericana, i la promoció de les relacions “de societat a societat”, sobretot per potenciar el coneixement d'Andorra a tot l'estat espanyol.

El cap de Govern, Toni Martí, ha destacat que les relacions diplomàtiques van començar fa 25 anys, però que a Andorra i Espanya els uneixen “segles de bon veïnatge i proximitat”, destacant, entre d'altres, la presència del sistema educatiu espanyol al Principat, i la història de Ràdio Andorra o de Forces Hidroelèctriques d'Andorra, una societat amb capital espanyol que als anys 30 va permetre Andorra entrar a la modernitat.

Martí també ha destacat que un dels temes que hi ha sobre la taula és la instal·lació d'un sistema de GPS a l'aeroport Andorra-la Seu per tal d'assegurar els vols comercials en cas de mal temps. En aquest sentit, al setembre hi ha prevista una reunió al ministeri de Foment espanyol per tal que aquesta tecnologia pugui ser una realitat al març de l'any vinent.

L'acte, que ha donat continuïtat al que va tenir lloc el passat mes de juny a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre de Madrid, també ha servit per inaugurar una exposició sobre els segells que Correus Espanyols ha dedicat a Andorra durant els últims 25 anys i per presentar un segell i un mata-segells commemoratiu del 25è aniversari de les relacions diplomàtiques entre els dos països.