Nova York acollirà, aquest dimecres, la primera reunió entre el nou ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, Josep Borrell, i la titular d'Exteriors d'Andorra, Maria Ubach. La trobada s'ha fet pública en el marc de la declaració conjunta que han emès els dos països per commemorar el 25è aniversari de l'inici de les relacions diplomàtiques entre Andorra i Espanya.

La reunió es farà a Nova York coincidint amb la celebració del Fòrum d'alt nivell sobre desenvolupament sostenible, en el qual Andorra hi presenta l'informe voluntari en relació al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La trobada entre Ubach i Borrell ha de servir per continuar impulsant les bones relacions entre els dos països.

De fet, en una declaració conjunta, els dos estats s'han felicitat pel 25è aniversari de la signatura i entrada en vigor del Tractat de bon veïnatge, d’amistat i de cooperació, per mitjà del qual Espanya i França van reconèixer Andorra com un estat i van establir-hi relacions diplomàtiques. Consideren que durant aquest quart de segle s'ha construït entre Andorra i Espanya “una relació privilegiada en tots els àmbits que constitueix un reflex fidel dels forts vincles humans, culturals i econòmics” que hi ha entre els dos països. I en especial, s'ha assolit un “nivell excepcional” en educació, sanitat, medi ambient, seguretat i transport. El document també destaca la “sòlida cooperació” en l’àmbit internacional, com demostra el suport d’Espanya al desenvolupament de les relacions entre Andorra i la Unió Europea, i l’estreta i continuada col·laboració entre els dos països en l’espai iberoamericà.

Després de l'acte celebrat el 4 de juny a la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre a Madrid, que va comptar amb la presència del nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns es commemoren els 25 anys de relacions a Andorra, amb un acte al vestíbul del Consell General en el qual els representants dels dos països expressaran la seva voluntat de continuar treballant per enfortir les seves relacions bilaterals i fomentar els valors compartits.