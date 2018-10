La policia ha procedit a la detenció de tres persones residents d'edats compreses entre els 29 i 39 anys, com a presumptes autors de diversos furts amb força comesos entre finals de l'any 2017 i aquest mes de juliol, en diversos establiments comercials i industrials del Principat, en el marc d'una operació judicialitzada anomenada Oxitall per delictes contra el patrimoni. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 24 persones durant aquesta darrera setmana (del 9 al 15 de juliol). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra el patrimoni (3), contra la seguretat del trànsit (14) i altres delictes (3).

A més, la policia ha detingut durant aquesta darrera setmana onze persones més per un delicte contra la seguretat del trànsit en el marc de la campanya d'alcoholèmia que el cos d'ordre està duent a terme durant aquest mes de juliol. Durant la primera setmana de juliol els agents van detenir quinze persones per aquest mateix motiu.

D'altra banda, la policia ha detingut a la Cortinada una dona i un home residents de 25 i 27 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Els agents van ser requerits per una agressió de parella en un domicili particular, ja que els detinguts s'haurien agredit mútuament. A més, el cos d'ordre ha detingut a Escaldes-Engordany un home no resident de 38 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces. Els agents van ser requerits per un altercat entre dues persones en un hotel de la parròquia. En el lloc dels fets, un dels implicats va esmentar que uns veïns estaven fent molt soroll i que havia pujat per demanar que baixessin la música, en el moment que va ser amenaçat per la persona que li va obrir la porta.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, la policia ha detingut durant la darrera setmana quatre homes (tres no residents i un resident), dos dels quals a la frontera del riu Runer i dos a Escaldes-Engordany, per possessió de diferents quantitats i tipus de drogues i per un assumpte relacionat amb estupefaents de l'any 2012.