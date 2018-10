Andorra se sotmetrà, el pròxim dimarts, a una avaluació voluntària sobre vuit dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per les Nacions Unides de cara l'any 2030. Els ODS són un seguit de mesures que els 193 estats de l'ONU s'han compromès a tirar endavant per lluitar contra la pobresa, les desigualtats i la contaminació, i promoure el compliment dels drets humans i la necessitat de tenir un planeta més sostenible.

Les ministres d'Afers Exteriors i de Medi Ambient presentaran, davant del Fòrum del Consell Econòmic i Social (Ecosoc) de les Nacions Unides, l'informe que han elaborat sobre els vuit ODS que s'han revisat sobre educació, aigua, energia, ciutats sostenibles, consum i producció responsable, acció climàtica, biodiversitat i aliances. La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha explicat a l'ANA que un dels àmbits en què el país ja compleix en gran mesura els reptes fixats és el de l'educació, de manera que es poden compartir experiències amb altres estats per ajudar-los a complir els objectius ja que el model educatiu andorrà pot ser “font d'inspiració”. De fet, un dels objectius de l'informe voluntari, que enguany presenten un total de 47 països, és compartir experiències i bones pràctiques per tal de millorar entre tots la implementació de l'Agenda 2030.

Ubach també es mostra satisfeta amb el grau de compliment d'Andorra pel que fa a l'objectiu de biodiversitat, tenint en compte que es disposa d'una estratègia nacional alineada amb els convenis internacionals que hi ha sobre aquest àmbit.

En canvi, Ubach considera que en matèria de ciutats sostenibles encara hi ha molta feina a fer, sobretot pel que fa als nivells de contaminació i a la necessitat d'implementar un millor model de transport públic, que és un dels aspectes que més preocupa a la població, tal com va reflectir l'enquesta que es va elaborar per fer participar la ciutadania en el projecte dels ODS.

En matèria d'energia i de canvi climàtic, les ministres exposaran el projecte de transició energètica que s'implementarà i les mesures que s'estan aplicant per reduir la contaminació. Pel que fa al consum sostenible, Andorra defensarà que la taxa de reciclatge nacional és del 49%, però encara no s'han pogut avaluar la resta d'indicadors d'aquest apartat. De fet, Ubach ha reconegut que els indicadors mundials fixats per l'any 2030 s'haurien de complementar amb indicadors nacionals que Andorra encara no té, i que espera completar en un futur gràcies al nou Pla estadístic 2018-2021.

La titular d'Afers Exteriors fa un balanç positiu de la situació d'Andorra en tots aquests àmbits, tenint en compte que hi ha molts països en vies de desenvolupament que no poden tenir un ritme de compliment dels ODS tant avançat, però també considera que hi ha aspectes millorables. Precisament, l'informe té com a objectiu principal que els estats s'autoavaluïn i expliquin també les seves mancances, a mode d'autocrítica.

Ubach ha reconegut que es tracta d'un programa molt ampli que comprèn polítiques molt globals, però ha destacat que l'objectiu és trobar una mateixa línia de treball per a tots els països, tot i que siguin molt diversos. “La filosofia de les Nacions Unides és posar uns principis generals i que tots els estats, en la mesura del que puguin, puguin avançar”, ha remarcat, de manera que l'objectiu final sigui “deixar un món més pròsper per a les generacions futures”.

La presentació de l'informe andorrà també comptarà amb la participació del president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Jaume Esteve, que donarà a conèixer les accions que es porten a terme des de la societat civil per fer el país més sostenible. A més, Andorra també organitza un esdeveniment paral·lel dins del fòrum de l'Ecosoc per analitzar les accions que es poden desenvolupar per millorar la sostenibilitat de les zones de muntanya.