El grup de música The Languards han protagonitzat la tercera de les activitats de les Nits d'Estiu organitzades per FEDA Cultura. El MW Museu de l'Electricitat dedica tot l'estiu a promoure activitats per tal d'aportar coneixement i entreteniment a totes les persones que reserven alguna de les seves activitats.

La primera de totes va ser una visita teatralitzada al museu i després va ser el torn per als més petits, que van poder gaudir d'un Escape Room adaptat per tal de conèixer els secrets del museu. La nit del divendres ha estat el torn del trio acústic The Laguards, que han fet vibrar una cinquantena de persones a ritme de blues, ragatime i gospel. Primer s'ha fet una breu visita al MW Museu de l'Electricitat “per tal d'introduir als espectadors en l'entorn”, i vora les deu de la nit ha començat el concert. Els ritmes de The Laguards han fascinat de seguida el públic, que ha vibrat amb els sons del trio.

Les Nits d'Estiu a la fresca al Camí Hidroelèctric d'Engolasters començaran el 26 de juliol, amb un concert nocturn protagonitzat per Landry Riba i Jordi Claret, de l'ONCA. El 2 d'agost es podran conemplar els cràters, vall o altiplans de la Lluna o l'atmosfera de Júpiter i el 12 d'agost es podrà gaudir de nou de les llàgrimes de Sant Llorenç aprenent de la mà dels astrònoms del Parc del Montsec. Per últim, el 23 d'agost es farà una nova visita al Camí Hidroelèctric d'Engolasters de la mà d'Assumpta Mercader, qui explicarà misteris i llegendes del llac.