El cap de Govern, Toni Martí; el ministre d'Estat de Mònaco, Serge Telle i el secretari d'Estat d'Afers Exteriors, Afers Polítics i de la Justícia de San Marino, Nicola Renzi han acordat unir esforços perquè la Unió Europea reconegui les respectives especificitats pel que fa a la lliure circulació de persones, en la reunió de treball que han mantingut aquest divendres a Mònaco. Els tres mandataris han constatat que -més enllà de les diferències entre els tres petits estats- hi ha reptes comuns en la negociació per a l'acord d'associació amb la UE. Un d'aquests desafiaments és aconseguir un règim per a la lliure circulació de persones que respecti les especificitats dels tres països.

Martí ha compartit amb Telle i Renzi l'acord que Andorra ha tancat amb la Unió Europea referent a la lliure circulació de mercaderies, que preveu estendre la unió duanera a tots els productes agrícoles amb l'excepció del tabac, per al qual s'estableix un període transitori de 30 anys. Tal com informen des del Govern en el mateix comunicat, el cap de Govern ha explicat que aquesta part del futur acord d'associació modernitza l'acord duaner de 1990, que ha estat molt positiu per a l'evolució de l'economia andorrana.

Segons Martí, l'acord assolit al tomb de la lliure circulació de mercaderies demostra que la Unió Europea “és sensible a les propostes d'Andorra, sempre que siguin raonables i raonades”. En aquest sentit, el cap de Govern s'ha mostrat convençut de la necessitat de continuar negociant la resta de capítols de l'acord d'associació “amb el mateix esperit”.

Els tres mandataris s'han emplaçat a continuar mantenint trobades, tant a nivell polític com tècnic, als respectius països i també a Brussel·les, per posar en comú punts de vista i estratègies de negociació pel que fa a les converses relatives a altres capítols, especialment pel que fa a la lliure circulació de persones -qüestió sensible per a tots tres estats-, però també en els capítols de lliure circulació de serveis i de capitals.

Martí, Telle i Renzi han manifestat la intenció de traslladar a la Comissió Europea la voluntat d'accelerar les converses i d'arribar a un acord global de principis generals durant l'actual mandat de la comissió, presidida per Jean-Claude Juncker. En aquest sentit, Martí ha matisat que “per a Andorra la negociació de l'acord d'associació és més important que no pas urgent i per tant volem seguir negociant sense pausa però també sense precipitació”. En el mateix sentit, Telle ha manifestat, tal com s’informa en el lloc web del Govern de Mònaco, que aquestes trobades “són importants perquè permeten apreciar el quadre polític en el que els tres països negocien amb la Unió Europea i en quina mesura podem defensar les nostres particularitats de manera conjunta”. I ha remarcat que tot i que la voluntat és que es pugui tancar abans del final del mandat de Juncker, Mònaco “no signarà un acord que no tingui en compte les especificitats” del país.

El cap de Govern ha estat acompanyat per l'ambaixador d'Andorra a San Marino i a Mònaco, Enric Tarrado. També han estat presents el ministre d'Afers Exteriors i de la Cooperació de Mònaco, Gilles Tonelli, així com el director d'Afers Europeus de San Marino, Luca Brandi. A continuació de la trobada, les tres delegacions han participat de la recepció amb motiu de la celebració de la festa nacional de Francça oferta per l'ambaixadora de França a Mònaco, Marine de Carné-Trécesson.