Escaldes-Engordany perdrà, a partir del dia 23 de juliol, una seixantena de places d'aparcament al Clot d'Emprivat. Es tracta de la part de terreny del pàrquing Consell de la Terra que és propietat de Molines Patrimonis, que hi vol construir una torre de pisos, segons ha confirmat l'empresa, que ja ha demanat el permís per començar l'excavació. El projecte, però, encara no està tancat i es desconeix quin tipus d'habitatges s'hi faran. És el primer que aprofitarà els canvis del nou pla d'urbanisme que es va aprovar en el darrer consell de comú, el qual permet construir edificis de fins a 20 plantes.

Com que el comú escaldenc ha de lliurar la parcel·la tal i com se li va entregar inicialment, aquest divendres s'han realitzat els treballs de trasllat de la barrera que donava al carrer del Prat Gran, que és per on entraven els vehicles. Ara, doncs, tant l'entrada com la sortida de cotxes serà per l'avinguda de les Nacions Unides. Aquesta altra part del terreny, que és propietat del Bisbat d'Urgell, es mantindrà com a aparcament, segons ha informat el cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Marc Calvet, quedant una seixantena de places disponibles. L'aparcament disposava, fins ara, d'un total de 118 places.