Des d'aquest passat dimecres, 25 artistes d'arreu del món estan treballant en diverses creacions, en el marc del 6è Art Camp Andorra, que té lloc a Ordino. La meitat provenen de països europeus, mentre que la resta són arribats d'Amèrica, Àsia i Àfrica (inclosos països àrabs). De fet, des de l'organització es procura, cada any, tenir representació dels cinc continents, però enguany no ha estat possible. Durant gairebé dues setmanes, els participants combinen l'activitat creativa amb altres de més lúdiques, per tal de conèixer el territori, com ara una visita a Arcalís, una sortida a Caldea o assistir a l'espectacle del Cirque du Soleil. “L'artista s'emporta una bona empremta del que és el país”, ha assegurat el comissari de l'Art Camp, Faust Campamà.

A canvi de l'allotjament, la manutenció i els materials necessaris per treballar, l'artista que visita el Principat ha de deixar tres obres, les quals les ha de crear durant aquests dies. El taller s'ha establert a la sala la Buna d'Ordino. És el lloc on els participants deixen volar la imaginació i pinten els seus quadres, cadascun amb la seva tècnica i amb una mostra del que volen pintar al davant (seguint el model d'un paper o directament d'una tauleta digital) o de manera totalment improvisada. La majoria utilitzen la pintura acrílica i l'oli. A més, algunes tardes, tenen programades unes presentacions temàtiques multiculturals al Centre Esportiu d'Ordino (CEO), on els artistes que ho desitgen poden donar a conèixer la seva cultura i el seu país d'origen a la resta de companys. Aquest divendres al matí, els creadors, han rebut la visita de la cònsol menor ordinenca, Gemma Riba, que ha conversat una estona amb ells i ha conegut, de primera mà, els seus treballs.

Entre els participants a l'Art Camp 2018 hi ha dues joves andorranes, Ariadna Segura i Ainara Revuelta, estudiants de Belles Arts. Revuelta ha manifestat que “és una oportunitat boníssima que ens dona Andorra” i s'ha mostrat molt contenta de participar-hi, ja que no només aprenen el seu ofici, professió o passió, sinó que també és una oportunitat d'aprendre d'artistes experts i conèixer altres cultures i maneres de pensar. Un d'aquests és Rodolfo Oviedo, que ve d'El Salvador i que tenia la curiositat, des de fa temps, de conèixer el Principat, ja que un amic que hi havia participat anys abans n'hi ha parlat. Oviedo ha definit la iniciativa d'”excepcional” i s'ha mostrat sorprès de la important activitat cultural que es desenvolupa en un país petit com aquest. És una experiència “súper interessant”, ha conclòs.

El proper divendres, 20 de juliol, es celebrarà la Clausura de l'Art Camp als jardins de la Casa Areny Plandolit, juntament amb la inauguració de l'exposició final amb totes les obres dels artistes a la sala la Buna. La mostra es podrà visitar fins el 29 de juliol. Cal recordar que la participació dels artistes es vehicula a través de les comissions nacionals de la UNESCO que hi ha arreu del planeta, a les quals se'ls envia una convocatòria perquè proposin els seus creadors. Després, entre totes les demandes rebudes, un jurat s'encarrega de seleccionar la trentena que finalment viatgen al Principat. El títol d'aquesta edició és 'Colors per al planeta', que vol significar, en part, l'ús de la imaginació dels artistes per trobar el millor camí per apropar les cultures, preservar la diversitat i millorar la condició humana; a més de tenir un paper clau en la construcció d'un món sostenible per a les properes generacions.