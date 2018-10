Un conductor, un home no resident de 38 anys, ha estat detingut aquest dijous a la tarda després d’haver atropellat un menor de cinc anys, també no resident, i haver donat positiu al control d’alcoholèmia. Els fets van tenir lloc quan faltaven cinc minuts per a les set de la tarda a l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa. Tal com informa la policia, l’home, que conduïa un Ford Transit amb matrícula francesa, va atropellar el menor, que va resultar ferit, i quan els agents li van fer el pertinent control d’alcoholèmia va donar un resultat positiu d’1,13 grams d’alcohol per litre de sang, motiu pel qual va ser detingut.

Tal com han informat des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, el menor ha estat donat d'alta aquest divendres al matí. Arran dels fets havia patit un traumatisme cranial lleu.