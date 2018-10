Els principals operadors internacionals que van presentar-se al concurs del casino i que van quedar fora de l'adjudicació han assegurat, en un comunicat conjunt, que poden existir “greus irregularitats” en el procediment d'adjudicació. Així ho han manifestat després de la primera reunió que han mantingut al Col·legi d'Advocats de Barcelona els equips legals i de la propietat de la majoria d'operadors, durant la qual han posat en comú les visions de cadascú respecte a la licitació.

Els participants comparteixen el sentiment que el procés de licitació internacional d'Andorra no ha complert amb les expectatives creades per un projecte tant cabdal com és el casino pel país.

Les diferents parts han acordat tornar-se a trobar la setmana vinent per estudiar totes les accions legals que puguin tirar endavant en relació al procediment d'adjudicació.

La gestió del casino va ser adjudicada a Jocs SA, i en van quedar fora el grup Cirsa, Barrière, Cierco-Partouche, Mercury, el grup Raineau, PVG i Genting. En aquest darrer cas, l'oferta va ser descartada per no haver demostrat degudament que disposava de la disponibilitat dels terrenys on pretenia construir l'edifici. Per tant, Genting està valorant si s'uneix en una demanda conjunta o recorre la decisió del Consell Regulador del Joc de manera separada.