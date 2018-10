El president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol i la directora general adjunta de Negoci Andorra de MoraBanc, Gisela Villagordo, han signat aquest dijous el conveni d’adhesió de la institució humanitària a la targeta solidària de MoraBanc. La Creu Roja Andorrana que compta amb 38 anys d’existència al país, ha entrat al programa de solidaritat de MoraBanc a través de la targeta solidària que integra setze entitats sense ànim de lucre. L’objectiu del programa de MoraBanc és recaptar diners per als projectes de les entitats, mitjançant l’arrodoniment dels imports de les targetes solidàries de MoraBanc o els donatius dels clients. MoraBanc dobla aquests imports.

El projecte de la Creu Roja Andorrana per a la targeta solidària és recaptar fons per aconseguir desfibril·ladors semi automàtics (DSA) per cedir-los als esdeveniments esportius que no en disposin i així cobrir preventivament un emergència molt greu com pot ser una aturada cardiorespiratòria. En els seus set anys de vida, la targeta solidària compta amb setze entitats del país com Càritas, Aina, Unicef, l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, l’Associació de Dones d’Andorra o el centre d’acolliment de la Gavernera, i ha repartit gairebé 843.000 euros.

L’entrada de la Creu Roja Andorra és motiu de satisfacció per part de MoraBanc segons Gisela Villagordo: “el nostre projecte de targeta solidària vol ser integrador i aglutinar les entitats que treballen pel benestar de les persones. Per això l’entrada de la Creu Roja és una satisfacció per a nosaltres. Esperem que el cop de mà dels nostres clients i del banc siguin importants per a l’entitat”.

De la seva banda, Josep Pol, ha destacat “la nostra il·lusió de formar part de la targeta solidària, que ens donarà més recursos per tirar endavant els nostres projectes, i especialment la prevenció d’aturades cardiorespiratòries en les competicions esportives.”