El Comitè Nacional d'Andorra per l'UNICEF ha aconseguit recaptar durant el 2017 un total de 6.423,90 euros en diferents accions. La recaptació s'ha destinat a la compra d''Inspired Gifts, regals que salven vides', una de les iniciatives amb les quals l'ONG recull diners destinats a enviar ajudes als països menys afavorits. Per exemple, amb la compra de les targetes s'aconsegueix adquirir neveres perquè no es trenqui la cadena del fred de les vacunes, bicicletes perquè els treballadors de salut puguin arribar a les comunitats més remotes o recursos per a persones en situació d'emergència.

Amb la compra dels 'Inspired Gifts, regals que salven vides', el Comitè d'Andorra d'UNICEF ha col·laborat en el subministrament de 38 kits de primers auxilis, 240.000 pastilles potabilitzadores d'aigua, 170 mantes, 2.700 saquets de menjar terapèutic, sis kits educatius i 11.770 vacunes contra el tètanus i el xarampió. D'aquesta manera, l'organització donarà suport a més de 50 països africans i asiàtics.

Al llarg del 2017 han col·laborat amb Unicef Andorra Banking, que ha realitzat un donatiu de 6.000 euros, i les empreses Mima Cosmètics, que ha fet un donatiu destinat a la compra de pastilles potabilitzadores d'aigua i vacunes contra el xarampió, i VIPSA, que ha fet una donació per a la compra de vacunes contra el tètanus. De la mateixa manera, al llarg del 2016 l'organització va posar en marxa la iniciativa 'Els teus estalvis no havien arribat mai tan lluny', patrocinada per Andorra Banking. Amb les 30.000 guardioles que es van repartir al llarg del 2016, l'ONG ha recaptat 73,90 euros, tot i que encara continuen rebent donatius.