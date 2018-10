El consell de ministres ha acordat aquest dimecres l’acreditació de l’Associació d’ajuda a la infància del món com a organisme a través del qual tramitar els expedients d’adopció a l’Equador. Tal com ha explicat el ministre portaveu, Jordi Cinca, s’ha valorat incloure aquest país sudamericà als països on les famílies podran tramitar adopcions internacionals ja que accepta diferents estructures familiars (matrimonis, parelles i monoparentals), el termini de tramitació és inferior als dos anys i a més els infants gaudeixen, en general, de bon estat de salut. També es valora el fet que la llengua vehicular, el castellà, pugui facilitar la seva integració al país.

Els matrimonis i parelles podran sol·licitar, quan els tràmits amb l’Equador estiguin finalitzats, adopcions d’infants d’entre u i sis anys, mentre que les famílies monoparentals podran accedir a l’adopció de menors d’entre sis i nou anys.

Actualment es poden fer tràmits d’adopció internacional a les Filipines, Xile, la República Dominicana, Eslovàquia, Colòmbia i el Brasil.

D’altra banda, cal destacar que el ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha obert una nova convocatòria perquè les empreses puguin accedir al premi Olympe de Gouges, per a la promoció de la igualtat de gènere en l’àmbit laboral. Les candidatures es podran presentar fins al 31 de desembre i per optar-hi caldrà presentar un pla d’igualtat amb les conclusions de la diagnosi, els punts de millora que es volen impulsar així com el termini en què es volen executar. La primera edició va premiar Andorra Telecom i Inlingua.