El mes de setembre passat el Govern va decidir declarar desert el concurs per a la concessió de les línies nacionals d'autobusos, que estava encallat des de feia més d'un any a causa dels recursos que les companyies havien presentat, i va anunciar que es reformularia per tal que FEDA en liderés la gestió i inclogués tots els tipus de transport públic. El ministre d'Economia, Gilbert Saboya, va comprometre's a què el nou plec de bases veuria la llum al novembre. Al març, Saboya va explicar que la plataforma de mobilitat integrada de FEDA també inclouria la gestió dels aparcaments comunals, i que el concurs es convocaria “en un o dos mesos”. A finals de juny FEDA va licitar el contracte per a la creació de la plataforma intermodal de mobilitat, però encara no s'ha convocat el concurs per a la concessió de les línies d'autobús.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha assegurat aquest dimecres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que esperen convocar el concurs abans de l'estiu de l'any vinent. Ha admès el retard i l'ha justificat per les constants redefinicions que ha patit el projecte, en el que darrerament s'hi han afegit els propis comuns perquè es pugui gestionar de manera integrada el transport públic i els aparcaments de totes les parròquies.

“El projecte es va definint i engrandint i, juntament amb el recurs que hi va haver en el seu moment i la posterior sentència, és veritat que el procés s'ha endarrerit”. En tot cas, el ministre ha assegurat que no hi ha cap mena de voluntat de deixar-lo en suspens o de renunciar al projecte, “simplement s'ha aprofitat per donar-li més dimensió, per fer-lo encara més atractiu”, ha conclòs.