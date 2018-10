En plena activitat dels Vespres d'estiu de Sant Julià de Lòria, el departament de Turisme ha presentat, aquest dimecres, les activitats que ha programat pel proper mes d'agost, on seran protagonistes el Museu del Tabac i les llegendes. Són un total de set propostes, totes gratuïtes, i que volen amenitzar les nits dels dijous i divendres d'estiu. L'objectiu, segons la consellera de Turisme, Meritxell Teruel, és donar vida a la parròquia i donar una oferta d'activitats diferent a la gent que s'hi allotja, per tal que puguin conèixer les tradicions del país. L'any passat, aquest cicle d'activitats del mes d'agost va aplegar unes 200 persones.

Enguany, d'una banda, el Museu del Tabac ofereix visites nocturnes guiades a l'equipament (21 i 21.30 hores) i seguides d'un concert al mateix jardí (22.30 hores), els dijous 2 i 9 d'agost. A la primera nit actuarà el quartet de corda Ensemble Ad Libitum, que farà un recorregut per la música pop-rock, repassant alguns dels grans èxits d'aquest gènere. Es podran escoltar temes dels Beatles, ABBA o Michael Jackson, entre d'altres. Pel que fa a la segona nit, es podrà escoltar el Duet Piano Sax, en el que serà un viatge musical amb un repertori que anirà des del barroc fins a l'actualitat, especialment pensat per a saxo i piano. En tots dos casos, abans del concert, els assistents també podran visitar lliurement l'exposició temporal 'Hiperrealisme'.

D'altra banda, els Vespres de llegendes misterioses sota la llum de la lluna arriben a la cinquena edició els divendres 3, 10, 17, 24 i 31 d'agost, amb dues novetats: petits canvis a l'itinerari, passant per la placeta del campanar de l'església, per exemple; i una llegenda nova, 'El castellot de la muixella'. La narradora Assumpta Mercader serà l'encarregada, un any més, d'explicar el recull d'històries, la majoria sortides de Sant Julià de Lòria i del Principat. A més, per aquest 2018 han recuperat una llegenda dels primers anys, 'L'hostal de la Margineda', reclamada per molta gent l'any passat. Altres títols coneguts que es podran escoltar són 'La dama blanca' i 'La llegenda de la verge de Canòlich', però també n'hi haurà d'altres més desconeguts com 'El bruixot de la Fontaneda' o 'El ruc'.

Mercader ha explicat durant la roda de premsa de presentació del cicle que les llegendes són molt variades: “n'hi ha que ens fan arrencar un somriure; n'hi ha que commouen, que emocionen; i n'hi ha que tenen un punt terrorífic”. Ara bé, totes tenen en comú una cosa: que expliquen el territori. La narradora ha volgut recordar que aquestes històries neixen de la voluntat d'explicar algun fet o algun lloc que, com que no s'ha pogut explicar de manera real, ha calgut vestir-ho amb una mica de fantasia, com ara amb fets naturals. “Els espais, les terres que més llegendes tenen, són les que tenen natures més extraordinàries”, ha apuntat.

Assumpta Mercader també ha assegurat que “és difícil tirar aquests projectes endavant” i que per això els fa molt feliços veure que a banda de gent de fora, també hi ha molts assistents de la pròpia parròquia, alguns dels quals repeteixen, fins i tot. Mercader, però, no estarà sola, ja que l'acompanyarà el grup de música Els Pardals, que oferiran un repertori de melodies andorranes i pirenaiques. I tot en conjunt forma part del que s'anomena Patrimoni Immaterial, el qual “ens encanta posar de relleu i donar a conèixer”, ha reconegut la narradora. Com ja és habitual, el recorregut finalitzarà amb un tast de Ratassia de la Carmeta i un tros de coca.

Per participar als Vespres de museu & música i als vespres de llegenda cal inscripció prèvia, perquè la capacitat és limitada. Els interessats poden fer la reserva a l'oficina de turisme de la plaça Laurèdia (telèfon 744 045) i al Museu del Tabac (741 545).