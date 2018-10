El ministre Jordi Cinca ha afirmat aquest dimecres en relació a l'adjudicació del casino que “ja havíem advertit que hi hauria recurs i això hauria passat hagués guanyat qui hagués guanyat. És molt habitual en aquest sector que es presentin recursos les empreses que no han obtingut la concessió”.

Cinca ha defensat la feina dels tècnics que han treballat en la resolució “perquè entenc que ho han fet amb independència i precisió, i cenyits al plec de bases”. Ha anunciat que “si arriba el recurs el llegirem i es donarà una resposta concordant amb el plec de bases” i ha reconegut el dret dels licitants “a defensar les seves propostes i a intentar revertir la situació”.

Precisament, sis de les societats que es van presentar al concurs de l'adjudicació del casino es reuniran aquest dijous a Barcelona, segons han confirmat dos dels seus representants, per decidir si finalmnet presenten un recurs contra l'adjudicació. Entre els que es trobaran a la capital catalana hi ha Genting que va quedar exclosa en no poder acreditar els drets sobre el terreny que proposava a la parròquia d'Escaldes-Engordany. La seva proposta era la que oferia una inversió més gran, amb 140 milions d'euros.

La situació d'aquesta societat és, per tant, diferent de les altres i el seu possible recurs ha d'anar per una altre banda. Les fonts consultades afirmen que és difícil recórrer contra la valoració per atorgar la llicència i que és més factible fer-ho amb l'aplicació del plec de bases. Els equips jurídics de les societats estan treballan en aquest sentit. La gestió del casino va ser adjudicada a Jocs SA i s'ubicarà a la parròquia d'Andorra la Vella.