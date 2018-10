Amb l'objectiu d'avançar en la nova classificació per estrelles dels allotjaments turístics del país, el Govern ha adjudicat a l'empresa Review Rank SA el seguiment de la reputació en línia dels establiments, un nou criteri que es tindrà en compte per a classificar-los. L'empresa percebrà 31,14 euros per cada establiment analitzat, i durant aquest 2018 ha de fer el seguiment dels primers 250 allotjaments, començant pels hotels, aparthotels o apartaments turístics, allotjaments rurals, hostals, residències, pensions, càmpings, albergs, cases de colònies, i refugis de muntanya guardats, un cop s’hagin aprovat els reglaments respectius.

A partir del 2019 es valorarà incloure els habitatges d’ús turístic (HUT) sempre i quan, prenent com a referència el seu número de registre, obtinguin resultats fiables de reputació en línia. Aquest darrer plantejament s’aplicarà també per les futures àrees d’autocaravanes, bordes de muntanya i allotjaments atípics. De fet, el ministre de Turisme, Francesc Camp, ja va indicar que en un primer moment no s'utilitzaria aquest criteri per ponderar el nombre d'estrelles dels pisos turístics, perquè no es disposa d'una base suficient ni fiable d'habitatges que ja s'estiguin comercialitzant a través d'Internet i, per tant, això impossibilita la utilització dels comentaris i de les valoracions dels clients.

Així, la durada del contracte és fins al 31 de desembre del 2018, però serà renovat d'any en any fins al màxim que estableix la llei, previ acord del Govern.

L'objectiu dels treballs és desenvolupar un sistema en línia personalitzat per tal que Turisme monitoritzi el seguiment de la reputació en línia de tots els establiments i pugui conèixer les ressenyes que té cadascun d'ells a Internet. Amb aquestes dades es podrà analitzar la progressió per saber el grau de satisfacció dels seus clients, i agrupar els allotjaments per categories, zones, etc.