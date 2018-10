Els mandataris dels tres petits estats que negocien l'acord d'associació amb la Unió Europea mantindran una nova reunió aquest divendres a Mònaco. L'objectiu, tal com ha avançat el cap de Govern, Toni Martí, és continuar traçant estratègies comunes i mantenir una veu unitària per defensar les excepcionalitats que són “raonades i raonables”, de cara sobretot a la negociació de la lliure circulació de persones.

Martí ha destacat que ha rebut les felicitacions tant el ministre d'Exteriors de San Marino, Nicola Renzi, com del ministre d'Estat de Mònaco, Serge Telle, per haver pogut tancar “un gran acord” sobre la lliure circulació de mercaderies, de manera que la reunió se centrarà en les tres altres llibertats i en especial en la que afecta les persones, per seguir defensant les especificitats “tal com hem demostrat que es pot fer en la negociació sobre mercaderies”.

El cap de Govern, que ha recordat que l'acord d'associació no es podrà tancar abans que acabi la legislatura, creu que la dinàmica de trobades amb els mandataris dels altres dos països que s'ha instaurat hauria de continuar durant la pròxima legislatura, per anar “ressituant l'acord i les estratègies en comú”.

“Esperançat” per tenir aviat substitut

D'altra banda, Martí encara no descarta que les eleccions puguin ser al desembre i, pel que fa al candidat de DA, ha dit que està “molt esperançat” de tenir aviat bones notícies. “Si les coses van raonablement bé, en els propers mesos tindrem un bon candidat”, ha assegurat.

El cap de Govern també ha parlat de com la seva formació enfoca les properes eleccions. “Anirem a defensar la gestió de govern, la feina que s'ha fet al Consell General, les decisions que han estat complicades però que s'havien de prendre, i amb l'esperança que s'acabi l'acord d'associació”. A més, ha afegit que DA defensarà de no caure en l'immobilisme, sinó de ser “dinàmics, reformadors i veure el món en perspectiva més enllà de les nostres muntanyes”.