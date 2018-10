Després de conèixer-se, aquest dimarts, la memòria corresponent al 2017 del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), el president de l'Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, ha valorat a l'ANA algunes de les dades, que constaten un augment del 10% dels pacients d'oncologia atesos. Saravia s'ha congratulat que l'hospital Nostra Senyora de Meritxell estigui posant, cada cop més, “millors i bons recursos cap a l'oncologia” i ha recalcat la importància de tenir un oncòleg fix al país. Ara bé, ha insistit que l'increment de malalts de càncer atesos no es deu només a la confiança amb els professionals, sinó que també hi té a veure que la malaltia creix, al Principat i arreu del món. “I la previsió és que, per desgràcia, vagi a més”, ha apuntat.

Josep Saravia ha manifestat que la forma d'actuar de l'hospital és molt millor que la de fa tres o quatre anys i ha destacat, especialment, el fet que hi hagi més d'un equip tumoral, la qual cosa permet intercanviar opinions en els casos difícils i, fins i tot, prendre decisions conjuntes. I és que dins d'un equip hi ha diferents metges, on cada un comenta el cas des de la seva especialitat, de manera que millora notablement l'atenció que rep el pacient. “Això dona una qualitat que fins ara no teníem i ja és bo que anem cap aquí”, ha assegurat Saravia.

De moment, tots els esforços d'Assandca seguiran centrats en el transport sanitari pel servei de radioteràpia. Segons ha avançat el president de l'entitat, ha crescut un 8% el nombre de viatges respecte l'any passat. Si normalment durant els mesos d'estiu hi ha una davallada, enguany s'ha mantingut. Això, segons Saravia, vol dir que hi ha més pacients que van a fer el tractament fora del país i que la majoria són casos nous, ja que el percentatge dels que retornen és molt petit. “Quan millor servei tinguem, la gent podrà tractar-se dins del país sense haver de moure's, i amb una qualitat molt millor de la que teníem fins ara”, ha apuntat.

Per últim, respecte la contractació del psicooncòleg, el representant de l'Associació Andorrana Contra el Càncer ha dit que “és un petit entrebanc” que encara no hi sigui, tot esperant que el servei pugui estar en funcionament properament.