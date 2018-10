El comú d'Andorra la Vella tindrà enllestit el mes de setembre el cadastre urbà de la parròquia, una eina “imprescindible tant per al comú com per als propietaris”, tal com comenta la cònsol major, Conxita Marsol, ja que dona “seguretat jurídica” a les persones que tenen alguna propietat. A finals d'any, doncs, es posarà a informació pública aquesta part del cadastre urbà, perquè els ciutadans puguin consultar tota la documentació. De manera paral·lela, la corporació comunal ha tret ja un concurs per fer els treballs cadastrals rústics i d'una part dels urbans que queden per fer.

Marsol recorda que amb aquesta feina el comú es posarà al dia, ja que al contrari que d'altres corporacions encara no s'havia fet cap treball. De fet, destaca que fins i tot estava fora del termini que s'havia donat als comuns perquè tinguessin enllestida aquesta feina.

El cadastre urbà que s'exposarà a finals any ha comportat més feina que la que es preveia inicialment, ja que la corporació comunal calculava que hi havia uns 1.200 edificis i finalment la xifra se situa en 1.500. Per aquest motiu, també, s'esperava que la feina pogués estar finalitzada abans de l'estiu, cosa que no ha estat possible. L'elaboració del cadastre urbà ha tingut un cost d'uns 600.000 euros i el comú calcula que la part rústica, per a la qual ara s'ha tret el concurs, pugui ascendir a un milió. I és que tal com comenta Marsol, es tracta d'un altre tipus de treball, més feixuc, ja que els especialistes hauran de fer, entre altres tasques, desplaçaments sobre el terreny. La previsió és que siguin necessaris 24 mesos per cloure aquesta segona fase del cadastre un cop s'iniciïn els treballs.