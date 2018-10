Un acte públic ha servit, aquest dimarts al vespre, per inaugurar el nou enllumenat exterior de la Casa Rossell d'Ordino, que posa en valor el seu patrimoni com a zona històrica i cultural amb l'objectiu d'apropar-lo a la ciutadania. L'actuació culmina el seguit de millores que des de fa uns anys el Govern, com a propietari de la casa, ha fet per tal de restaurar-lo.

Ha estat Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) qui ha patrocinat el nou enllumenat artístic del conjunt patrimonial, en el marc del seu compromís amb l'interès públic. La inversió ha ascendit a 50.281 euros, que se sumen als més de 300.000 euros d'inversió que s'ha fet a la casa en els últims anys per consolidar l'estructura de tots els edificis que en formen part. A més, aquesta nova acció s'ha dut a terme després de decidir obrir al públic la totalitat dels jardins de la casa.

La il·luminació té en compte els criteris d’eficiència energètica i compta amb un total de 80 punts amb tecnologia LED i de baix consum. Així, els llums ressalten alguns elements de la construcció, com són les finestres, façanes, els passos entre les diferents construccions i el mur de pedra del corral, així com la monumentalitat de la casa.

La inauguració de la nova il·luminació ha anat a càrrec del cap de Govern, Toni Martí, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la ministra de Cultura, Olga Gelabert, i els cònsols d'Ordino, Àngel Mortés i Gemma Riba, i l'acte ha comptat amb una actuació de l'esbart de les Valls del Nord.

Gelabert ha assenyalat que la Casa Rossell és la millor carta de presentació del poble d’Ordino, i ha remarcat que els esforços del Govern sempre han estat per conservar el patrimoni com s’ha conegut sempre i traspassar-lo en iguals o millors condicions a les generacions futures.

De la seva banda, Toni Martí ha destacat que la voluntat del Govern ha estat “deixar en condicions” el patrimoni de l'Estat, no només amb Casa Rossell sinó també amb l'antic hotel Rosaleda i amb l'edifici de Ràdio Andorra. “No era de rebut que la façana d'Ordino, que és Casa Rossell, un llegat històric, no estés en condicions i no se li donés un valor”. Martí també ha dit que en un futur caldrà donar-li un ús, tal com s'està fent amb el Rosaleda. “En aquesta legislatura ja no es veurà, però calia fer un primer pas i deixar-lo en condicions, no podíem tenir el patrimoni com el teníem”, ha assegurat.

El cap de Govern i el cònsol major d’Ordino han estat els encarregats de d’engegar l’enllumenat, que a partir d’ara farà més visible les diferents zones de la Casa Rossell d’Ordino totes les nits.