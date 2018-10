Dues setmanes més tard de presentar-les en societat, les bicicletes elèctriques Cicland s'han posat en funcionament aquest dimarts al matí amb tres parades operatives. De la cinquantena de bicicletes que hi haurà quan el servei estigui complet, de moment n'hi ha unes onze disponibles, segons declaracions d'Èric Fraissinet, el gerent de Cicland. Hi ha hagut alguns problemes tècnics en certes parades però segons Fraissinet, “seguim dintre dels terminis que ens havíem marcat perquè la instal·lació és lenta”. Aquest dimarts s'han obert les del passeig de l'Arnaldeta de Caboet d'Escaldes-Engordany, la de l'Estació d'Autobusos a Andorra la Vella i la de Canillo. Dimecres se n'obren tres més i progressivament s'aniran ampliant fins arribar al 100%

Aquestes bicicletes són compartides i les podrà utilitzar tothom, tant residents al país com els turistes. Els usuaris podran escollir entre tres opcions. Per una banda, un abonament anual de 76,5 euros (o de 68,85 si es compta amb la targeta de transport públic), gràcies al qual els primers 15 minuts de servei seran gratuïts, els segons quinze minuts costaran 45 cèntims, a partir de la mitja hora 60 cèntims i així progressivament, fins que se superin les dues hores, quan llavors el servei passarà a costar cinc euros. Per altra banda, l’abonament amb possibilitat de fer 25 desplaçaments, que costarà 30 euros (27 amb targeta de transport públic), la primera mitja hora serà gratuïta i la segona ja costarà un euro. Finalment, hi haurà l’opció de fer ús puntual del servei (pensant sobretot en els turistes), on els primers 30 minuts costaran tres euros, els segons 30 minuts, quatre euros, i més de dues hores deu euros.

L'autonomia de les bicicletes elèctriques és, segons la companyia fabricant, de 100 quilòmetres, “però a causa de l'orografia del país, segurament sigui una mica menys”, ha explicat el gerent de l'empresa en l'entrevista d'aquest dimarts al matí a Ràdio i Televisió d'Andorra D'altra banda, davant les preguntes que es preocupaven per què passarà quan un usuari arribi a una parròquia amb només una parada i aquesta estigui plena, Fraissinet ha explicat que l'aplicació té una opció per bloquejar la bicicleta, fer acabar el recorregut, i que la mateixa empresa s'ocuparà d'anar-la a recollir. Alhora, també ha deixat clar que des de Cicland es recomana la utilització del casc en tot moment, però que la normativa de circulació per a bicicletes no obliga a dur-ne.

Per últim, Fraissinet ha anunciat que durant uns dies, i fins que el servei sigui del 100%, ofereixen el servei gratuït, així que “ara és un bon moment per provar-ho, malgrat que segueix sent necessari descarregar-se l'aplicació i donar-se d'alta”.