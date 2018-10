La instal·lació de la senyalització interpretativa a la Vall del Madriu-Perafita-Claror ha començat aquest dilluns, tal com han informat des de la direcció del pla de gestió. Són 13 panells informatius ubicats en llocs estratègics del territori protegit, que ajudaran el visitant a entendre el valor de la vall i a llegir-ne el paisatge. El disseny dels panells, que guarden una estètica i uns materials que s'integren amb l'entorn, s'ha consensuat amb Govern, que també ha ofert una subvenció per a la implementació de la senyalització. A més, dos dels panells han estat dissenyats per alumnes de 2nde del Lycée Compte de Foix.

També s'ha anunciat la col·locació de nous cartells informatius tant als aparcaments com als accessos principals a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, amb l'objectiu de millorar les entrades i la informació que es dona als visitants. En la mateixa línia, dos eventuals d'estiu s'han incorporat a la plantilla del cos d'ecoguardes de la vall, el cos encarregat de vigilar i divulgar el patrimoni. Així, s'han pogut ampliar els horaris i les rutes durant els mesos d'estiu.

Tornen les activitats d’estiu a la vall

La vall del Madriu, de la mà d'Andorra Sostenible, organitza un taller de fotografia nocturna el divendres vinent a Engolasters. És una de les activitats d'estiu que s'han organitzat a la vall, amb l'objectiu d'apropar-la a tot tipus de persones. També s'han programat sortides temàtiques, com 'La siderúrgia a la Vall del Madriu-Perafita-Claror' per al pròxim dissabte 28 de juliol. Paral·lelament, al llarg de l'estiu el Portal de la Vall, l'espai situat a la parròquia d'Andorra la Vella i que recull totes les activitats que es duen a terme a la vall del Madriu, acollirà una exposició dedicada a estris i fotografies que il·lustren els antics oficis de muntanya. La mostra ha estat possible gràcies a la col·laboració del departament de Patrimoni Cultural i de l'Arxiu Nacional d'Andorra i es podrà visitar de manera gratuïta de dilluns a divendres.