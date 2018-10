Amb els espectacles d''Encamp en Clau de Llum' el comú vol unir patrimoni, dansa i música en un mateix escenari. Què us va semblar la iniciativá

Creiem que és una bona iniciativa per part del comú d'Encamp, ja que té en compte a grups i artistes tant de la parròquia com del país, que és una cosa que massa sovint ens costa a casa nostra.

Quin muntatge esteu preparant per a la nit de dijous'

És un muntatge molt especial i pensat exclusivament per a l''Encamp en Clau de Llum'. Mestral i l'Esbart Sant Romà fusionaran veu, música i dansa en un muntatge on es creuaran cultures, des de la música tradicional de 'D-Sentir', passant pel flamenc de 'Gallo Rojo' i arribant fins als ritmes de l'Havana amb l''Havanera de Cádiz'.

Quantes persones participaran a l'espectaclé

En aquest muntatge comptarem amb dotze membres del Cos de dansa de l'Esbart. Hem hagut d'adaptar la xifra de components perquè és un espectacle més íntim i haurem de compartir escenari amb els dansaires i els components del grup Mestral, que ens acompanyaran en directe.

Com ha sigut treballar amb ells'

Els membres del grup Mestral i els dansaires i l'equip del Sant Romà ens coneixem bé des de fa molt de temps. De fet, tres dels components de Mestral també són dansaires del cos de dansa del Sant Romà, malgrat que en aquesta ocasió no podran ballar amb nosaltres. Hi ha hagut una connexió especial entre els dansaires i la banda en el procés de construcció d'aquest espectacle. En definitiva, ha estat un plaer.

Les actuacions de l'Esbart Sant Romà acostumen a tenir bona rebuda. Quina sensació teniu amb l'espectacle del dijous vinent'

Ballar amb música en directe és una cosa que valorem positivament. Vam poder comptar amb el grup Xalupa per a l'estrena de “D-sentir”, vam tornar a tenir una oportunitat magnífica al Jambo, fa poques setmanes, però el fet de la connexió que comentava abans entre els Mestral i l'Esbart fa que sigui diferent. Són dansaires, músics, cantants i amics alhora.

Has seguit el projecte de l'Esbart Sant Romà des de l'inici. Quin és l'estat de salut de la companyiá

Del 1989 fins ara ja són una colla d'anys, i un esbart no és pas diferent d'una altra companyia de dansa. Amb el pas dels anys hi ha baixes, ben poques, noves incorporacions, i dansaires que hi són des de l'inici i que han crescut amb nosaltres. Hi ha les alteracions clàssiques que sempre hem sabut esquivar, dels joves que marxen fora per fer els estudis universitaris, però els mantenim connectats a l'activitat de l'esbart adaptant-nos al seu calendari. Crec que mantenir un bon estat de salut va lligat al fet de mantenir la unió i les connexions pròpies d'una família ben avinguda.