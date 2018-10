Aitana, Ana Guerra, Luis Cepeda, Miriam i Roi Méndez, exconcursants del programa de Televisió Espanyola Operación Triumfo 2017, actuaran a la festa major d'Andorra la Vella. El concert tindrà lloc el 6 d'agost a l'envelat de l'aparcament del Parc Central d'Andorra la Vella i tindrà un aforament per a 5.000 persones. El preu de les entrades, que encara no està tancat, serà “popular”, ha informat el comú d'Andorra la Vella, i es posaran a la venda en els pròxims dies.

L'actuació, que serà un dels plats forts de la festa major, no forma part d'una gira i serà pràcticament una proposta única, ja que només es podrà veure a Andorra la Vella i, al cap de quatre dies, a Vigo.

Els menors d’edat d’entre 0 i 15 anys (inclosos) podran accedir al concert acompanyats del seus pares o d’una persona adulta responsable, prèvia compra de la corresponent entrada.

Els joves protagonistes del concert

Aitana va ser la segona finalista del programa televisiu Operación Triunfo 2017. Ha aconseguit el disc d’or pel seu recopilatori, que recull totes les cançons que ha cantat al llarg del seu pas pel programa. La seva naturalitat i simpatia han fet que milions de fans la segueixin a través de les xarxes socials.

Juntament amb Ana Guerra, cinquena finalista del programa, han aconseguit un gran èxit internacional tant a Espanya com en l’àmbit internacional amb el hit 'Lo malo', un sorprenent tema urbà composat per Will Sims i Jess Morgan i adaptat al castellà per Brisa Fendy. La setmana passada va publicar el seu primer single ‘Ni la hora’ juntament amb Jaun Magán i acumula ja prop de 3,5 milions de visualitzacions a YouTube.

Luis Cepeda és natural d’Ourense i acaba de publicar el seu primer single 'Esta vez', amb el que ja supera els 8,5 milions de reproduccions, situant- se el número u a iTunes en vuit països.

Míriam va ser la tercera finalista del programa: és cantant i actriu, natural de Pontedeume (A Corunya). A l’abril va veure la llum el seu primer single 'Hay algo en mi' per a una sèrie de televisió i actualment està composant i gravant el què serà el seu primer treball en solitari.

Finalment, Roi Méndez és cantant i guitarrista, natural de Santiago de Compostela. Actualment està composant i gravant el què serà el seu primer treball en solitari. Acaba de presentar el single 'Por una vez más' que ja acumula 2,2 milions de reproduccions.