Caritas Andorrana ha cedit un habitatge al Govern amb el desig que pugui acollir refugiats. Així ho ha indicat el president de l'entitat, Amadeu Rocamora durant l'acte de signatura del conveni de col·laboració amb el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. L'objectiu és donar cobertura a les es necessitats d’habitatge d’algunes persones o famílies en situació de vulnerabilitat, en risc d’exclusió social o que presentin qualsevol altra necessitat social.

El ministre Xavier Espot ha destacat l’excel·lent col·laboració que des d’Afers Socials es té amb Càritas Andorrana en diferents àmbits, i ha agraït al seu president la cessió gratuïta d’aquest habitatge. Així mateix, Xavier Espot ha recordat que el pacte signat aquest dimarts s’inscriu en l’article 40 del text refós de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, pel qual el Govern pot subscriure convenis de col·laboració amb entitats privades, que col·laborin per garantir i promoure l’oferta. Actualment, el Govern ja disposa de vuit pisos amb finalitats socials entre els rebuts per herències intestades o producte de comisos fruit de sentències judicials.

L’habitatge cedit es troba situat al carrer Mestre Xavier Plana d’Andorra la Vella, té 30 m2 de superfície i gaudeix d’unes condicions molt òptimes d’habitabilitat . Afers Socials no ha d’abonar cap quantitat per aquest concepte a Càritas Andorrana, i només es farà càrrec de les despeses derivades dels treballs necessaris de vigilància, reposició, conservació, manteniment, explotació i neteja. La durada del conveni és de tres anys, prorrogables successivament d’any en any, amb l’acord previ del Govern. Les persones i/o famílies que ocupin el referit habitatge, rebran un seguiment per part del Departament d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior.

Xavier Espot ha recordat que una de les recomanacions de la Comunitat de Sant Egidi per acollir refugiats és que el pis sigui cèntric. El president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora ha indicat que estan atenent persones que han hagut de canviar d'habitatge. “Vivien a les parròquies centrals i han hagut de marxar cap a la Massana o cap a Encamp. Una de les possibles solucions al problema de l'habitatge és l'anomenada llei òmnibus que ja ha entrat a tràmit parlamentàri. Espot ha opinat que “ens hauria agradat que el mes de juliol hi hagués activitat parlamentària per avançar en la llei”. No obstant, ha donat per fer que no hi haurà problemes perquè s'aprovi abans que acabi la legislatura.